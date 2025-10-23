Zé Povinho e Snoopy celebrados na Amadora BD

23 out, 2025 - 17:39 • Maria João Costa
São vários os aniversários que a Amadora BD celebra este ano. A edição arranca esta quinta-feira e decorre até 2 de novembro. O cartaz do maior festival de banda desenhada do país conta com 13 exposições.
Celebram-se, entre outras datas, os 150 anos do Zé Povinho, a figura icónica criada por Bordallo Pinheiro, e os 75 anos dos Peanuts. A diretora da Amadora BD, Catarina Valente, diz em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, que o festival “não podia deixar de assinalar essas datas para os leitores e visitantes”.
“Começo por enunciar o aniversário dos Peanuts, são 75 anos deste grande grupo de amigos que vai estar presente na Amadora BD com uma exposição dedicada ao Charles M. Schulz e esta famosa série de banda desenhada. Depois temos também uma exposição dedicada à Liga da Justiça que também está a comemorar o seu aniversário este ano”, indica a diretora.
Neste ano em que o festival contará com a presença de 20 autores internacionais de banda desenhada, haverá ainda exposições dedicadas aos 85 anos de The Spirit. Mas há também um olhar para a criação nacional. “É talvez a maior exposição que temos este ano, onde contamos com um acervo de originais de Will Eiser que vêm diretamente de Paris”, indica a diretora.
“Teremos os 40 anos de carreira de Luís Louro”, destaca Catarina Valente. Trata-se de “uma grande retrospetiva pelo trabalho deste grande autor português, considerado um veterano da banda desenhada”. Com mais de 50 obras criadas, Louro é autor por exemplo de "Jim del Monaco", "Os Filhos de Baba Yaga" ou "O Corvo".
Confirmadas na edição deste ano do festival estão a presença dos irmãos Fábio Moon & Gabriel Bá (A Vida a Quatro Mãos), dos ilustradores Kevin Maguire (EUA), Ivan Reis (Brasil), Marco Santucci e Maria Laura Sanapo (Itália) que acompanham a exposição comemorativa dos 65 Anos da Liga da Justiça.
Também a Portugal vêm a francesa Cyrielle Evrard (Radium Girls), os espanhóis Bea Lema (O Corpo de Cristo) e Rodrigo Terrasa (O Abismo do Esquecimento) e a libanesa Zeina Abirached (O Profeta).
“Teremos as habituais sessões de autógrafos com os autores internacionais e nacionais”, lembra Catarina Valente, que destaca também o que têm preparado para celebrar o Halloween: “Será um dia dedicado ao terror e ao universo do fantástico mais ligado ao obscuro”.
Na programação do Amadora BD, destaque ainda para “os núcleos paralelos na Biblioteca da Amadora, com o Prémio Revelação do ano passado, a Filipa Beleza com a sua obra terá uma exposição, e na Galeria Municipal Artur Bual poderão visitar duas grandes retrospetivas de dois autores portugueses consagrados – a Alice Geirinhas e o Diniz Conefrey”.
De segunda a quinta-feira, este ano, haverá a “Hora da BD”, entre as 18h00 e as 20h00, com descontos até 15% na compra de livros.