  Noticiário das 21h
  24 out, 2025
Euromilhões: Saiba se acertou na chave desta sexta-feira

24 out, 2025

Em jogo no primeiro prémio do concurso 085/2025 está um jackpot de 52 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 24 de outubro de 2025, é composta pelos números 7 - 8 - 25 - 31 - 45 e pelas estrelas 7 e 12.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 52 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

