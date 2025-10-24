Mistério (quase) desvendado. Quadro de Picasso encontrado em Madrid

A polícia espanhola encontrou e identificou em Madrid o quadro "Natureza Morta com Guitarra" de Pablo Picasso, lê-se esta sexta-feira no jornal "El País". A investigação ainda está aberta em colaboração com a Brigada de Património Histórico espanhola, já que a obra foi guardada a 25 de setembro ainda numas instalações culturais em Madrid, chegou à exibição temporária na Fundação CajaGranada a 3 de outubro. Como se trata de um processo controlado, foi no momento de desempacotar, peça por peça, que a obra foi dada como desaparecida a 6 de outubro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Inicialmente suspeitava-se que este "Picasso" – propriedade de um colecionador privado estimada a 600 mil euros – tinha desaparecido a caminho de Granada, mas os agentes agora acreditam que a pintura provavelmente nem sequer entrou no camião de transporte com as outras 56 obras transferidas.

O centro cultural de Granada preferiu não fazer declarações, uma vez que está envolvida no processo policial. Até as empresas de transportes de peças artísticas recusaram comentar a situação à comunicação social, abrigando-se dos critérios de confidencialidade para salvaguardar futuras operações.

Pouco se sabe como, quando ou onde foi encontrado o quadro de Picasso, mas a polícia desvendou que o quadro do tamanho de meia página estava com o mesmo embrulho descrito antes do suposto transporte, como é possível ver nas duas fotografias divulgadas na rede social X (antigo Twitter) da polícia espanhola.