Mistério (quase) desvendado. Quadro de Picasso encontrado em Madrid

24 out, 2025 - 15:52 • Redação

Pouco se sabe como, quando ou onde foi encontrado o "Picasso", mas a polícia espanhola acredita que a pintura provavelmente nem sequer entrou no camião de transporte para um centro cultural de Granada, Espanha.

A polícia espanhola encontrou e identificou em Madrid o quadro "Natureza Morta com Guitarra" de Pablo Picasso, lê-se esta sexta-feira no jornal "El País".

A investigação ainda está aberta em colaboração com a Brigada de Património Histórico espanhola, já que a obra foi guardada a 25 de setembro ainda numas instalações culturais em Madrid, chegou à exibição temporária na Fundação CajaGranada a 3 de outubro. Como se trata de um processo controlado, foi no momento de desempacotar, peça por peça, que a obra foi dada como desaparecida a 6 de outubro.

Inicialmente suspeitava-se que este "Picasso" – propriedade de um colecionador privado estimada a 600 mil euros – tinha desaparecido a caminho de Granada, mas os agentes agora acreditam que a pintura provavelmente nem sequer entrou no camião de transporte com as outras 56 obras transferidas.

O centro cultural de Granada preferiu não fazer declarações, uma vez que está envolvida no processo policial. Até as empresas de transportes de peças artísticas recusaram comentar a situação à comunicação social, abrigando-se dos critérios de confidencialidade para salvaguardar futuras operações.

Pouco se sabe como, quando ou onde foi encontrado o quadro de Picasso, mas a polícia desvendou que o quadro do tamanho de meia página estava com o mesmo embrulho descrito antes do suposto transporte, como é possível ver nas duas fotografias divulgadas na rede social X (antigo Twitter) da polícia espanhola.

Esta investigação foi aberta a 10 de outubro e registada no Banco de Dados Internacional da Interpol sobre Objetos de Arte Roubados ou Perdidos – uma lista com mais de 57 mil itens.

O jornal espanhol tentou contactar a polícia local, mas não obteve resposta.

[Notícia atualizada às 17h17 a 24 de outubro de 2025 para acrescentar novas informações sobre a forma como foi encontrado o quadro de Picasso]

