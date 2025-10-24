Vizinha resolve o mistério do quadro de Picasso desaparecido

O mistério do "Picasso" desaparecido há mais de duas semanas esteve, afinal, sempre à porta... literalmente. O quadro "Natureza Morta com Guitarra" de Pablo Picasso nunca chegou a sair do prédio do proprietário, em Madrid, porque foi esquecido por uma empresa transportadora de obras de arte na entrada do prédio, segundo a polícia espanhola.

Em vez disso, o quadro de Picasso foi recolhido por uma vizinha porque, como estava resguardado numa embalagem semelhante à das de correio, pensou que se tratava de uma encomenda, lê-se esta sexta-feira no jornal "El País". Acreditava que era algo dos vizinhos e guardou-o em casa, sem o abrir, até o marido comentar as notícias do quadro, contactando depois a polícia.

A investigação ainda está aberta em colaboração com a Brigada de Património Histórico espanhola confirmou que a obra foi guardada a 25 de setembro ainda numas instalações culturais em Madrid e chegou à exibição temporária na Fundação CajaGranada a 3 de outubro. Como se trata de um processo controlado, foi no momento de desempacotar, peça por peça, que a obra foi dada como desaparecida a 6 de outubro.



Inicialmente suspeitava-se que este "Picasso" – propriedade de um colecionador privado estimada a 600 mil euros – tinha desaparecido a caminho de Granada, mas os agentes agora acreditam que a pintura provavelmente nem sequer entrou no camião de transporte com as outras 56 obras transferidas.