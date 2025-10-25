Realizador Falcão Nhaga vence grande prémio em festival na Suécia com "Sabura"

O realizador português Falcão Nhaga venceu o Grande Prémio do Festival da Curta-Metragem de Uppsala, na Suécia, com o filme "Sabura".

"Sabura", uma história de amor que também aborda o tema da imigração, é a segunda curta-metragem de Falcão Nhaga, depois da estreia com o filme "Mistida" (2022), feito em contexto escolar.

Segundo a sinopse, "Sabura" conta a história de amor de um jovem casal "que enfrenta um futuro incerto entre a Europa e a África. Quando se reencontram em Lisboa, partilhando uma casa com outros imigrantes, a distância e a proximidade vão pôr à prova a sua relação".

Produzido pela Bam Bam Cinema, o filme é interpretado por Binete Undonque, Joãozinho da Costa, Amarjeet Mishra, Mamadu Baio.

Citado numa nota de imprensa da distribuidora Portugal Film, Falcão Nhaga diz que este prémio sueco é "particularmente emocionante, visto que na discussão à volta do tema da imigração, em Portugal e pelo mundo, nota-se que estão em crise os valores da humanização e da verdade".

Falcão Nhaga, 25 anos, filho de mãe cabo-verdiana e pai guineense, vive nos subúrbios de Lisboa.

Estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde fez a curta-metragem "Mistida", estreada no Festival de Cinema de Cannes e premiada no festival IndieLisboa.

No festival sueco de Uppsala estiveram presentes outros filmes portugueses, nomeadamente "Cão Sozinho", de Marta Reis Andrade, "Amarelo Banana", de Alexandre Sousa, "Atom & Void", de Gonçalo Almeida, e "2720", de Basil da Cunha.

O Festival da Curta-Metragem de Uppsala termina no domingo.