"The Night Is Fading Away" vence Grande Prémio do DocLisboa

O Grande Prémio Cidade de Lisboa da 23.ª edição do festival de cinema DocLisboa foi atribuído na competição internacional a "The Night Is Fading Away", de Ezequiel Salinas e Ramiro Sonzini, da Argentina, anunciou hoje a organização.

A cerimónia de entrega de prémios começou ao princípio da noite na Culturgest, e foi seguida pela exibição de "A Árvore do Conhecimento", de Eugène Green, filme de encerramento do festival que termina no domingo.

Para o júri do galardão, "The Night Is Fading Away" ("A noite está a acabar", em tradução livre) "celebra o cinema como a derradeira aventura coletiva, onde a imaginação e a solidariedade iluminam o caminho na escuridão".

O filme narra a história de um projecionista solitário que, após perder a casa e ser despromovido, passa a viver secretamente no cinema onde trabalhava, transformando-o num refúgio para si próprio e para amigos sem-abrigo, redescobrindo assim um propósito, segundo a sinopse.

Descoberto o segredo, o projecionista desafia as autoridades para tentar recuperar o espaço, numa narrativa que presta homenagem à sétima arte como lugar crucial de convívio e resistência, sobretudo em tempos difíceis na Argentina contemporânea.

O Prémio Doclisboa do júri da competição internacional distinguiu "Tell Me a Fairy Tale" ("Conta-me um conto de fadas", em tradução livre), de Ebrû Avci (Turquia), "um filme elegante, honesto e desarmante na sua simplicidade, que revela o quanto se pode dizer com tão pouco, encontrando profundidade em gestos silenciosos e verdade na contenção".

Já o Prémio Médicos Sem Fronteiras - Portugal para Melhor Realização da competição internacional foi entregue a "Fantasy", de Isabel Pagliai (França), "um retrato íntimo, ternurento e visceral do luto, do amor e da saudade, uma poesia em bruto que permanece viva na sua fragilidade", segundo o júri.

Na competição portuguesa, o Prémio Doclisboa para Melhor Filme foi atribuído a "Água Mãe", de Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres (Portugal), "uma obra elegante e corajosa que eleva o quotidiano ao sublime, convidando-nos a experienciar um mundo para lá do cinema".

O Prémio Sociedade Portuguesa de Autores do júri da competição portuguesa distinguiu "As Estações", de Maureen Fazendeiro, "um filme tátil e envolvente, que combina um passado descoberto com um presente quase fora do tempo", considerou o júri.

Relativamente ao Prémio Escola - Escola de Tecnologias Inovação e Criação foi atribuído a "Explode São Paulo, Gil", de Maria Clara Escobar, "um trabalho colaborativo de sensibilidade punk e generosidade, onde o sonho e a realidade coexistem num gesto de pura vitalidade cinematográfica".

"Complô", de João Miller Guerra, teve uma menção honrosa nesta categoria do festival, enquanto na Competição Verdes Anos, o Prémio Conserveira de Lisboa para Melhor Filme foi para "Ping Pong", de Tianji Yu.

Quanto ao Prémio Pedro Fortes para Melhor Realização Portuguesa foi entregue a "Se Eu Não Morresse Nunca!" de David Falcão, e "I Lit the Fire!" ("Eu acendi o fogo", em tradução livre), de Valeria Lemeshevskaya (Quirguistão, Bielorrúsia, Azerbaijão) foi distinguido com uma menção honrosa.

Na competição transversal, o Prémio Revelação - Doclisboa para Melhor Primeira Longa-Metragem foi atribuído a "Under the Flags, the Sun" ("Debaixo das bandeiras, o sol", em tradução livre), de Juanjo Pereira (Paraguai), enquanto "Do You Love Me" ("Amas-me", em tradução livre) (França,Catar, Líbano, Alemanha), de Lana Daher, teve uma menção honrosa.

O Prémio para Melhor Curta-Metragem distinguiu "Baumettes Studio", de Hassen Ferhani (França) e o Prémio Lugares de Trabalho Seguros e Saudáveis -- Agência Europeia para a Segurança no Trabalho foi entregue a "Wishful Filming", de Sarah Vanagt (Bélgica).

Nos prémios do público, "Aurora", de João Vieira Torres, venceu o Prémio do Público Legal Partners Direitos e Liberdades, enquanto "Soco a Soco", de Diogo Varela Silva, venceu o Prémio Canais TVCine.

A 23.ª edição do Doclisboa decorreu ao longo de onze dias, reunindo cerca de 20 mil espetadores, entre sessões esgotadas, conversas com realizadores e encontros com o público, segundo a organização.

Foi ainda realizada uma homenagem à cineasta, montadora e atriz Patrícia Saramago, falecida na quinta-feira.

As sessões de exibição dos filmes premiados desta edição do Doclisboa decorrerão entre segunda e quarta-feira no Cinema Ideal, em Lisboa.

O Doclisboa regressa em 2026, de 15 a 25 de outubro, com a Grécia como país convidado, anunciaram.