  • Noticiário das 1h
  • 26 out, 2025
June Lockhart: estrela de "Lassie" e "Lost in Space" morre aos 100 anos

26 out, 2025 - 01:11 • Redação, com Reuters

Filha de atores, estreou-se no cinema aos 12 anos e conquistou um prémio Tony pela sua interpretação na peça da Broadway “For Love or Money”.

A atriz norte-americana June Lockhart, que se tornou o arquétipo da mãe televisiva das décadas de 1950 e 1960 com os seus papéis na série de ficção científica “Lost in Space” (“Perdidos no Espaço”) e no drama familiar “Lassie”, morreu aos 100 anos, anunciou a família este sábado.

A atriz faleceu esta semana por causas naturais na sua casa em Santa Mónica, no estado da Califórnia, segundo um porta-voz da família.

Lockhart interpretou a mãe viajante Maureen Robinson na série “Lost in Space”, transmitida entre 1965 e 1968 e que mais tarde ganhou grande popularidade em reposições televisivas.

Entre 1958 e 1964, deu vida a Ruth Martin, mãe do jovem protagonista Timmy, na série “Lassie”.

Transmitida nos anos que antecederam a chegada do homem à Lua, em 1969, “Lost in Space” adaptava o romance “A Família Robinson” a um cenário espacial: uma família enviada da Terra para colonizar um planeta distante vê a sua missão desviar-se descontroladamente devido à presença de um clandestino a bordo.

June Lockhart nasceu em Nova Iorque a 25 de junho de 1925.

Filha de atores — o seu pai, Gene Lockhart, é recordado sobretudo pelo papel de juiz no clássico de Natal de 1947 “Miracle on 34th Street” (“Milagre na Rua 34”) —, estreou-se no cinema aos 12 anos, ao lado dos pais, numa adaptação de “A Christmas Carol” (“Um Conto de Natal”), de 1938.

Em jovem, participou como atriz secundária em grandes produções, incluindo o filme de Judy Garland “Meet Me in St. Louis” (“Encontro em St. Louis”, 1944), um dos musicais mais marcantes da década, e teve papéis principais em filmes de série B, como “She-Wolf of London”, de 1946.

Em 1948, venceu um prémio Tony pela sua interpretação na peça da Broadway “For Love or Money” e, mais tarde, foi nomeada por duas vezes para os prémios Emmy.

