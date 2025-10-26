Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 26 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nelly Furtado anuncia despedida dos palcos

26 out, 2025 - 01:09 • Redação

A intérprete de êxitos como “I’m like a bird”, “Maneater” ou “Força” revelou a notícia no dia do 25.º aniversário do álbum “Whoa, Nelly!”.

A+ / A-

A cantora luso-canadiana Nelly Furtado anunciou este sábado, inesperadamente, a sua despedida dos palcos por “tempo indeterminado”.

“Decidi afastar-me das atuações por tempo indeterminado e perseguir outros projetos criativos e pessoais que que considero estar mais alinhados com esta nova fase da minha vida”, escreveu Nelly Furtado nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A intérprete de êxitos como “I’m like a bird”, “Maneater” ou “Força” revelou a notícia no dia do 25.º aniversário do álbum “Whoa, Nelly!”.

Aos 46 anos, Nelly Furtado deixa os concertos e as digressões, mas garante que ainda gosta de escrever música.

“Gostei imensamente da minha carreira e ainda adoro escrever música, pois sempre vi isso como um hobby que tive a sorte de transformar em carreira. Serei para sempre compositora.”

Ao longo da carreira, Nelly Furtado vendeu cerca de 45 milhões de discos.

O último concerto da cantora em Portugal aconteceu no ano passado, no North Festival, no Parque de Serralves, no Porto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 26 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)