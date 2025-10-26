Nelly Furtado anuncia despedida dos palcos

26 out, 2025 - 01:09 • Redação
A cantora luso-canadiana Nelly Furtado anunciou este sábado, inesperadamente, a sua despedida dos palcos por “tempo indeterminado”.
“Decidi afastar-me das atuações por tempo indeterminado e perseguir outros projetos criativos e pessoais que que considero estar mais alinhados com esta nova fase da minha vida”, escreveu Nelly Furtado nas redes sociais.
A intérprete de êxitos como “I’m like a bird”, “Maneater” ou “Força” revelou a notícia no dia do 25.º aniversário do álbum “Whoa, Nelly!”.
Aos 46 anos, Nelly Furtado deixa os concertos e as digressões, mas garante que ainda gosta de escrever música.
“Gostei imensamente da minha carreira e ainda adoro escrever música, pois sempre vi isso como um hobby que tive a sorte de transformar em carreira. Serei para sempre compositora.”
Ao longo da carreira, Nelly Furtado vendeu cerca de 45 milhões de discos.
O último concerto da cantora em Portugal aconteceu no ano passado, no North Festival, no Parque de Serralves, no Porto.