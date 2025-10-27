Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cristo Rei vai iluminar-se de rosa para sensibilizar sobre cancro de mama

27 out, 2025 - 17:27 • Lusa

Iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro quer relembrar a necessidade de informar, sensibilizar e agir no combate a uma das doenças oncológicas mais comuns entre as mulheres.

A+ / A-

O Cristo Rei, em Almada, vai estar iluminado em cor-de-rosa, entre terça-feira e quinta-feira, para lembrar a população da importância de um diagnóstico atempado do cancro da mama, divulgou esta segunda-feira a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Com esta iniciativa simbólica, a LPCC pretende mobilizar a sociedade civil, reforçando a necessidade de informar, sensibilizar e agir no combate ao cancro da mama, uma das doenças oncológicas prevalentes entre as mulheres.

Segundo a LPCC, a iluminação do Cristo Rei, um dos monumentos emblemáticos nacionais, representa um gesto de solidariedade e esperança e uma homenagem às mulheres que enfrentam a doença.

A iniciativa pretende lembrar a importância de se estar atento aos sinais do corpo e de realizar os rastreios regularmente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)