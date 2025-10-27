Cristo Rei vai iluminar-se de rosa para sensibilizar sobre cancro de mama

27 out, 2025 - 17:27 • Lusa
O Cristo Rei, em Almada, vai estar iluminado em cor-de-rosa, entre terça-feira e quinta-feira, para lembrar a população da importância de um diagnóstico atempado do cancro da mama, divulgou esta segunda-feira a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).
Com esta iniciativa simbólica, a LPCC pretende mobilizar a sociedade civil, reforçando a necessidade de informar, sensibilizar e agir no combate ao cancro da mama, uma das doenças oncológicas prevalentes entre as mulheres.
Segundo a LPCC, a iluminação do Cristo Rei, um dos monumentos emblemáticos nacionais, representa um gesto de solidariedade e esperança e uma homenagem às mulheres que enfrentam a doença.
A iniciativa pretende lembrar a importância de se estar atento aos sinais do corpo e de realizar os rastreios regularmente.