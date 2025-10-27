Menu
  Noticiário das 20h
  27 out, 2025
Eurodreams. Veja a chave vencedora desta segunda-feira

27 out, 2025 - 20:27 • Diogo Camilo

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, é composta pelos números 18 - 19 - 21 - 23 - 30 - 35 e pelo Número de Sonho 1.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

