Morreu Björn Andrésen, "o miúdo mais bonito do mundo" que sofreu muito com a fama

27 out, 2025 - 10:50 • João Malheiro
Björn Andrésen morreu no sábado, 26 de outubro, aos 70 anos, segundo os realizadores do documentário "The Most Beautiful Boy in the World", sobre a vida do ator.
O artista sueco recebeu, precisamente, o título de "miúdo mais bonito do mundo" da imprensa, depois de, aos 15 anos, ter protagonizado o filme "Morte em Veneza", sobre um compositor que, em férias pela cidade italiana, apaixona-se por um adolescente aristocrata.
O filme estreou-se em Londres em 1971 e passou, de seguida, pelo Festival de Cannes, onde fez furor. Para lá do filme, o então jovem Björn Andrésen recebeu muita atenção internacional devido ao seu aspeto físico. O ator sueco ficou famoso um pouco por todo o mundo, tendo sido alvo de uma obsessão particular no Japão.
A sua imagem andrógina definiu novos padrões de beleza para a sociedade japonesa, originando a tendência "Bishōnen" - que se pode traduzir para "rapaz lindo". Quando visitou o país, pouco depois da estreia de "Morte em Veneza", Björn Andrésen foi recebido com enorme emoção, havendo quem comparasse o momento com a primeira grande visita dos Beatles aos Estados Unidos da América.
A verdade é que ser famoso pelo seu aspeto físico pesou muito no artista sueco. O realizador de "Morte em Veneza" forçou o seu ator a frequentar um clube homossexual e foi acusado de sexualizar a estrela do seu filme.
Em 2003, numa entrevista ao "The Guardian", Björn Andrésen contou que passou a juventude a sentir-se "como um animal exótico numa jaula" e que a popularidade que alcançou "estragou" a sua vida.
Apesar disso, Björn Andrésen sentia-se bem no Japão e visitou o país várias vezes, trabalhando como modelo e músico. Ainda hoje é possível encontrar a influência da sua imagem, especialmente em desenhos animados japoneses.
Andrésen continuou, igualmente, a carreira de ator, sobretudo em produções suecas. O seu papel de maior destaque nos últimos anos foi a sua aparição especial no filme "Midsommar", de Ari Aster, lançado em 2019.
Em 2021, o documentário "The Most Beautiful Boy in the World" abordou a forma como Björn Andrésen chegou ao estrelato e o sofrimento que isso lhe trouxe. O filme explorou, ainda, a pressão da fama sob crianças que se tornam famosas e se tornam referências nas indústrias do entretenimento.