Morreu Björn Andrésen, "o miúdo mais bonito do mundo" que sofreu muito com a fama

Björn Andrésen morreu no sábado, 26 de outubro, aos 70 anos, segundo os realizadores do documentário "The Most Beautiful Boy in the World", sobre a vida do ator.

O artista sueco recebeu, precisamente, o título de "miúdo mais bonito do mundo" da imprensa, depois de, aos 15 anos, ter protagonizado o filme "Morte em Veneza", sobre um compositor que, em férias pela cidade italiana, apaixona-se por um adolescente aristocrata.

O filme estreou-se em Londres em 1971 e passou, de seguida, pelo Festival de Cannes, onde fez furor. Para lá do filme, o então jovem Björn Andrésen recebeu muita atenção internacional devido ao seu aspeto físico. O ator sueco ficou famoso um pouco por todo o mundo, tendo sido alvo de uma obsessão particular no Japão.

A sua imagem andrógina definiu novos padrões de beleza para a sociedade japonesa, originando a tendência "Bishōnen" - que se pode traduzir para "rapaz lindo". Quando visitou o país, pouco depois da estreia de "Morte em Veneza", Björn Andrésen foi recebido com enorme emoção, havendo quem comparasse o momento com a primeira grande visita dos Beatles aos Estados Unidos da América.