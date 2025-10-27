Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Mudança da hora. Saiba como combater os impactos no sono

27 out, 2025 - 06:30 • Jaime Dantas

Ouvida pela Renascença, a presidente da Associação Portuguesa do Sono, Daniela Ferreira, aponta como principais impactos da mudança nos ponteiros do relógio o "maior cansaço" com "impacto a nível laboral e na escola, no caso das crianças, mais irritabilidade e menos concentração".

A+ / A-

A Associação Portuguesa do Sono (APS) alerta, esta segunda-feira, para as consequências da mudança de hora para a saúde, depois dos ponteiros terem recuado uma hora na madrugada de domingo.

À Renascença, a presidente da APS, Daniela Ferreira, identifica como principais sintomas "maior cansaço, dificuldade em acordar e levantar, impacto a nível laboral e na escola, no caso das crianças, mais irritabilidade e menos concentração".

"Tudo o que faz impactar o nosso sono tem também impacto cardiovascular, da parte da hipertensão", acrescenta.

Estes efeitos, elabora a pneumologista do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, podem "demorar alguns dias a alinhar". "Essas consequências às vezes perduram três, quatro, cinco ou seis dias, dependendo da pessoa", explica.

Questionada pela Renascença, a especialista defende o término da mudança de hora, tendo em conta os impactos descritos, estabelecendo o horário de inverno em definitivo, tal como veio defender na última semana o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

"O que sempre foi a posição da APS e nomeadamente a opinião europeia, é de abolir a mudança da hora com a manutenção do horário padrão, que é o dito horário de inverno, ou seja, em que nós vamos entrar agora", diz.

Isto porque, justifica, o corpo humano "rege-se pela luz para acordar e adormecer" e o horário de inverno está "mais sincronizado" com o ritmo circadiano. "Com esse horário, com essa luz solar, é mais fácil adormecer e acordar, há menos impacto noturno", indica.

Como minimizar o impacto da mudança da hora no sono?

Uma vez que uma boa higiene do sono contrói-se através de uma rotina estável, Daniela Ferreira recomenda, ao longo de uma semana antes da mudança, "ir ajustando meia hora por dia" o horário de sono" e adotar as chamadas "medidas do sono".

Metade dos portugueses dorme "pouco e mal". Qual a receita para uma boa noite de sono?

Dia Mundial do Sono

Metade dos portugueses dorme "pouco e mal". Qual a receita para uma boa noite de sono?

Segundo uma pesquisa da Associação Portuguesa do S(...)

Entre as recomendações, o consumo de refeições mais leves durante a noite, evitar consumir bebidas com cafeína nas horas anteriores ao deitar, como o café ou o chá verde e o uso de ecrãs.

"Nestes períodos conturbados é importante que o nosso sono comece a ficar alinhado. No fundo as mudanças da hora o que fazem é isso, é desfasar uma coisa que nós queremos alinhar e isso demora o seu tempo", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 27 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)