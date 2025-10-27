Mudança da hora. Saiba como combater os impactos no sono

A Associação Portuguesa do Sono (APS) alerta, esta segunda-feira, para as consequências da mudança de hora para a saúde, depois dos ponteiros terem recuado uma hora na madrugada de domingo.

À Renascença, a presidente da APS, Daniela Ferreira, identifica como principais sintomas "maior cansaço, dificuldade em acordar e levantar, impacto a nível laboral e na escola, no caso das crianças, mais irritabilidade e menos concentração".

"Tudo o que faz impactar o nosso sono tem também impacto cardiovascular, da parte da hipertensão", acrescenta.

Estes efeitos, elabora a pneumologista do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, podem "demorar alguns dias a alinhar". "Essas consequências às vezes perduram três, quatro, cinco ou seis dias, dependendo da pessoa", explica.

Questionada pela Renascença, a especialista defende o término da mudança de hora, tendo em conta os impactos descritos, estabelecendo o horário de inverno em definitivo, tal como veio defender na última semana o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

"O que sempre foi a posição da APS e nomeadamente a opinião europeia, é de abolir a mudança da hora com a manutenção do horário padrão, que é o dito horário de inverno, ou seja, em que nós vamos entrar agora", diz.

Isto porque, justifica, o corpo humano "rege-se pela luz para acordar e adormecer" e o horário de inverno está "mais sincronizado" com o ritmo circadiano. "Com esse horário, com essa luz solar, é mais fácil adormecer e acordar, há menos impacto noturno", indica.

Como minimizar o impacto da mudança da hora no sono?

Uma vez que uma boa higiene do sono contrói-se através de uma rotina estável, Daniela Ferreira recomenda, ao longo de uma semana antes da mudança, "ir ajustando meia hora por dia" o horário de sono" e adotar as chamadas "medidas do sono".