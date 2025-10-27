Raye recupera carro e letras do segundo álbum um ano após roubo

27 out, 2025 - 23:32 • Redação
Um ano depois do furto que a levou a suspender o seu segundo disco, Raye recuperou o carro onde se encontravam os cadernos com as letras preparadas para o novo álbum.
O veículo foi localizado pelas autoridades, e o material estava intacto, conta a revista “Rolling Stone”.
A cantora confirmou que recebeu o contacto da polícia há alguns meses, com a informação de que o automóvel tinha sido encontrado. No interior, estavam todos os seus cadernos, sem sinais de violação ou perda. Este reencontro permitiu-lhe retomar o trabalho criativo que tinha ficado em suspenso.
O roubo ocorreu dias antes do seu 27.º aniversário, data em que partilhou nas redes sociais que o veículo tinha desaparecido, levando consigo todas as composições do novo disco.
Sem esse material, a artista optou por adiar indefinidamente o lançamento do álbum.