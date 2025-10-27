Menu
Raye recupera carro e letras do segundo álbum um ano após roubo

27 out, 2025 - 23:32 • Redação

Raye reencontrou o carro onde guardava os cadernos com as letras do seu segundo álbum. Nada foi danificado ou retirado, e a cantora voltou ao estúdio.

Um ano depois do furto que a levou a suspender o seu segundo disco, Raye recuperou o carro onde se encontravam os cadernos com as letras preparadas para o novo álbum.

O veículo foi localizado pelas autoridades, e o material estava intacto, conta a revista “Rolling Stone”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A cantora confirmou que recebeu o contacto da polícia há alguns meses, com a informação de que o automóvel tinha sido encontrado. No interior, estavam todos os seus cadernos, sem sinais de violação ou perda. Este reencontro permitiu-lhe retomar o trabalho criativo que tinha ficado em suspenso.

O roubo ocorreu dias antes do seu 27.º aniversário, data em que partilhou nas redes sociais que o veículo tinha desaparecido, levando consigo todas as composições do novo disco.

Sem esse material, a artista optou por adiar indefinidamente o lançamento do álbum.

