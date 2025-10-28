"A polarização é uma doença do mundo atual. A Nostra Aetate​ é uma terapia para a curar"

No dia em que se assinalam 60 anos da declaração conciliar Nostra Aetate, existe um "interesse crescente" pelo diálogo intercultural e interreligioso, mas "faltam ferramentas para entender essas realidades com profundidade", conta esta terça-feira à Renascença Pedro Gil, autor do livro "O Léxico das Religiões".

A obra, que será apresentada às 16h00 desta terça-feira na Pontifícia Universidade da Santa Cruz, almeja ser "uma ferramenta de trabalho que torna acessível em linguagem,, conceitos que têm alguma complexidade" relativos à igreja e à religião.

"Neste primeiro volume, os temas são temas como pessoa, vida, justiça, liberdade, amor e mundo. O propósito não é fazer um texto complexo, difícil de perceber, mas é precisamente a pensar nos destinatários, que são jornalistas, comunicadores, professores, educadores em geral e também estudantes", explica.

O autor da obra, em que também participa o português Khalid Jamal, defende que apesar de nos últimos anos, com o avanço da ciência, a religião ter passado a ser olhada como "o parente pobre" do conhecimento, "cada vez mais se sente que nem a ciência nem a técnica resolvem todos os problemas"

Por este motivo, "existe um interesse crescente, concretamente até na juventude", como foi possível testemunhar nas Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa.

Em sentido contrário, o consultor da Opus Dei, Conferência Episcopal Portuguesa e Patriarcado de Lisboa lamenta o proliferar da "doença cultural do mundo atual", a "polarização do pesamento".

"A polarização atual vive muito da pressa, as pessoas digerem leituras ou vídeos e não chegam a pensar profundamente, esquivam-se do diálogo sincero com pessoas que pensem diferente, constroem um mundo pequeno", analisa.

Neste contexto, defende o autor de obras como "Vida- Existir no mistério de Deus", a declaração conciliar Nostra Aetate, por ser "uma porta de abertura para um processo de maior conhecimento mútuo" pode ser uma "terapias para curar essa doença".

"O facto de muitas religiões afirmarem entre si coisas que não são convergentes, até podem ser dissonantes, isso não significa que os crentes não devam ter uma relação muito boa pessoalmente", remata.

Com mais volumes a caminho, "O Léxico das Religiões" dedicar-se-á a outros conceitos centrais da espiritualidade e da vida humana - Deus, Fé, Alma, Virtude, Bem e Mal - com o objetivo de promover a educação para a alteridade.

A declaração Nostra Aetate, , ou a Declaração sobre a Relação da Igreja com as Religiões Não-Cristãs, é uma declaração oficial do Vaticano II; concílio ecumênico da Igreja Católica.