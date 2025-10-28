Adaptação de "O Filho de Mil Homens" de Valter Hugo Mãe estreia-se na Netflix em novembro

A relação entre ambos desencadeia uma reflexão sobre o amor, a aceitação e os laços que definem o conceito de família.

Protagonizado por Rodrigo Santoro , o filme conta a história de Crisóstomo, um pescador que encontra novo sentido para a vida ao acolher Camilo (Miguel Martines), um jovem órfão.

O filme teve a sua exibição oficial no dia 27 de outubro, na 49.ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Brasil, um dos principais eventos cinematográficos da América Latina.

De acordo com a Porto Editora, que publicou o romance "O Filho de Mil Homens", a data de estreia da longa-metragem foi avançada pela plataforma de 'streaming'.

A adaptação do romance "O Filho de Mil Homens", de Valter Hugo Mãe, pelo realizador brasileiro Daniel Rezende, que foi exibida na segunda-feira na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, estreia-se na Netflix, no dia 19 de novembro.

Filmado em Búzios e na Chapada Diamantina, o filme é uma coprodução entre a Biônica Filmes e a Barry Company, que apostam numa abordagem visual delicada e simbólica, destaca a editora.

Segundo a Netflix, trata-se de "uma fábula sobre solidão, amor e aceitação", que traduz para o cinema a força emocional da escrita de Valter Hugo Mãe.

O elenco inclui ainda Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Viana, Lívia Silva, Antonio Haddad e Tuna Dwek.

A mostra de cinema de São Paulo exibiu ainda, em estreia mundial, no dia 25 de outubro, o documentário biográfico "De Lugar Nenhum", do realizador português Miguel Gonçalves Mendes, sobre Valter Hugo Mãe e o seu processo criativo, que deverá chegar em 2026 aos cinemas portugueses.

A obra traça um retrato intimista de Valter Hugo Mãe, acompanhando o escritor ao longo de sete anos, enquanto escrevia o romance "A Desumanização", entre viagens pela Islândia, Brasil, Portugal, Colômbia e Macau, segundo informação do consulado português em São Paulo.

O documentário, uma meditação visual sobre solidão, perda e pertença, conta com as participações da cartoonista Laerte Coutinho e do compositor islandês Hilmar Örn Hilmarsson, mentor de bandas como Sigur Ros e Bjork, especifica a página oficial da mostra.

O filme "De Lugar nenhum" está integrado no projeto "O Sentido da Vida", no qual o diretor Miguel Gonçalves Mendes trabalha há mais de uma década - um conjunto de nove longas-metragens, num caleidoscópio de figuras contemporâneas.