Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Atriz britânica Prunella Scales morreu aos 93 anos

28 out, 2025 - 11:04 • Lusa

Ganhou protagonismo ao lado do antigo Monty Python Cleese em "Fawlty Towers", entre 1975 e 1979.

A+ / A-

A atriz britânica Prunella Scales, que ficou conhecida pela interpretação de Sybil Fawlty na série "Fawlty Towers" com o ator John Cleese, morreu aos 93 anos, anunciou a família à imprensa local.

No comunicado, citado por vários meios britânicos e irlandeses, a família refere que Scales morreu em casa e que tinha assistido na véspera à série que lhe trouxe fama.

Nascida em 1932, filha de uma atriz e de um vendedor de algodão que adorava o teatro, começou a carreira como assistente de palco no Old Vic de Bristol, recordou o jornal The Guardian.

Depois de vários papéis no cinema, em televisão e na rádio, a partir de 1952, ganhou protagonismo ao lado do antigo Monty Python Cleese em "Fawlty Towers", entre 1975 e 1979.

Scales interpretou a Rainha Isabel II em "A Question of Attribution", de Alan Bennett, o que lhe valeu uma nomeação para um prémio BAFTA.

Entre 2014 e 2019, com o marido Timothy West, entrou numa série do Canal 4 britânico dedicada a grandes viagens por canais, que a levou a cursos de água pelo Reino Unido e pela Europa até que a saúde a impedisse de prosseguir. Em 2013 tinha-lhe sido diagnosticada a doença de Alzheimer.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)