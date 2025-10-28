Atriz britânica Prunella Scales morreu aos 93 anos

28 out, 2025 - 11:04 • Lusa
A atriz britânica Prunella Scales, que ficou conhecida pela interpretação de Sybil Fawlty na série "Fawlty Towers" com o ator John Cleese, morreu aos 93 anos, anunciou a família à imprensa local.
No comunicado, citado por vários meios britânicos e irlandeses, a família refere que Scales morreu em casa e que tinha assistido na véspera à série que lhe trouxe fama.
Nascida em 1932, filha de uma atriz e de um vendedor de algodão que adorava o teatro, começou a carreira como assistente de palco no Old Vic de Bristol, recordou o jornal The Guardian.
Depois de vários papéis no cinema, em televisão e na rádio, a partir de 1952, ganhou protagonismo ao lado do antigo Monty Python Cleese em "Fawlty Towers", entre 1975 e 1979.
Scales interpretou a Rainha Isabel II em "A Question of Attribution", de Alan Bennett, o que lhe valeu uma nomeação para um prémio BAFTA.
Entre 2014 e 2019, com o marido Timothy West, entrou numa série do Canal 4 britânico dedicada a grandes viagens por canais, que a levou a cursos de água pelo Reino Unido e pela Europa até que a saúde a impedisse de prosseguir. Em 2013 tinha-lhe sido diagnosticada a doença de Alzheimer.