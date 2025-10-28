Ouvir
Elon Musk criou a sua própria Wikipédia, a preto e branco e com tendência a copiar

28 out, 2025 - 16:05 • Miguel Marques Ribeiro

A primeira versão da Grokipedia não tem imagens, copia vários artigos da rival Wikipédia e só está disponível em inglês.

A+ / A-

“Finalmente, a Grokipedia vo.1 nasceu!”, escreveu Elon Musk, esta terça-feira, na rede social X (antigo Twitter). Apresentada como uma concorrente da Wikipédia, a nova enciclopédia online foi desenvolvida pela empresa xAI, fundada por Musk, e vai ser inteiramente produzida a partir de Inteligência Artificial.

Nas últimas horas, o empresário multiplicou-se em publicações no X, rede que também comprou. «O objetivo do Grok e da Grokipedia é dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Nunca seremos perfeitos, mas vamos esforçar-nos para alcançar esse objetivo”, declarou o magnata.

O site estreou-se com uma primeira versão, denominada v0.1, que armazena mais de 885 mil artigos. Uma magra percentagem dos sete milhões de entradas disponíveis na Wikipédia, enciclopédia digital lançada em 2001 e que mantém uma base colaborativa e artigos escritos e mantidos por voluntários.

Apesar desta diferença na quantidade de conteúdos, Musk considera que a Grokipedia é «melhor do que a Wikipédia» e antecipa que a sua versão 1.0 seja mesmo «dez vezes melhor».

Para já, no entanto, a nova plataforma apresenta como suas cópias completas de artigos da Wikipédia. Lauren Dickinson, porta-voz da Wikimedia Foundation, organização sem fins lucrativos responsável pela Wikipédia, comentou o caso numa entrevista ao The Verge. “Mesmo a Grokipedia precisa da Wikipédia para existir”, ironizou.

Uma ideia subscrita pela própria Wikipédia, que apresenta a sua rival como uma “enciclopedia online impulsionada por inteligência artificial”, com "muitos artigos derivados de artigos da Wikipédia, sendo que alguns são considerado cópias quase literais.”

Sem imagens e só em inglês

Outra diferença entre as duas plataformas passa pelas línguas disponibilizadas. Os artigos da Grokipedia são apresentados apenas em inglês, enquanto a Wikipédia permite consultas em dezenas de línguas (incluindo português).

Nas primeiras horas após o lançamento, todos os conteúdos da Grokipedia eram apresentados a preto e branco devido à ausência de imagens. Um contraste claro com a Wikipédia, cujos artigos, em geral, são acompanhados de fotografias a cores, muitas das quais retiradas da Wikimedia commons, um banco de imagens de acesso livre e utilização gratuita criado pela Fundação Wikimedia.

A nível do design gráfico, o novo produto tem semelhanças com o principal concorrente. A disposição da informação segue os mesmos princípios, com a subdivisão em capítulos e a apresentação das fontes no rodapé da página.

No caso da Grokipedia, o fact-checking dos artigos que são publicados é assegurado pelo próprio Grok, o algoritmo de inteligência artificial da xAI. A indicação da última verificação realizada é feita no topo da página, antes do início de cada artigo. A função de edição ainda não está disponível para todos os utilizadores.

Pelo contrário, a Wikipédia permite ao leitor propor alterações no artigo e ver o histórico dos ajustes efetuados.

Wikipédia ou "Wokepédia"?

Musk criticou repetidamente a Wikipédia nos últimos anos, sobretudo depois de, alegadamente, ter efetuado a saudação nazi durante um comício da candidatura de Donald Trump à presidência dos EUA, em 2024.

Depois do gesto ser acrescentado à sua biografia, Musk batizou-a de “wokepedia” e acusou-a de ser dominada por um viés de esquerda.

A própria Grokipedia, na sua entrada sobre a rival Wikipédia, faz ressoar muitas das observações feitas pelo seu fundador. Depois de apresentar a Wikipedia como “uma enciclopédia online colaborativa e multilingue", o Grok sublinha a existência de “críticas persistentes” devido a “preconceitos ideológicos sistémicos — particularmente uma inclinação de esquerda na cobertura de figuras e tópicos políticos”.

Saiba Mais
