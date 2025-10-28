Elon Musk criou a sua própria Wikipédia, a preto e branco e com tendência a copiar

“Finalmente, a Grokipedia vo.1 nasceu!”, escreveu Elon Musk, esta terça-feira, na rede social X (antigo Twitter). Apresentada como uma concorrente da Wikipédia, a nova enciclopédia online foi desenvolvida pela empresa xAI, fundada por Musk, e vai ser inteiramente produzida a partir de Inteligência Artificial. Nas últimas horas, o empresário multiplicou-se em publicações no X, rede que também comprou. «O objetivo do Grok e da Grokipedia é dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Nunca seremos perfeitos, mas vamos esforçar-nos para alcançar esse objetivo”, declarou o magnata. O site estreou-se com uma primeira versão, denominada v0.1, que armazena mais de 885 mil artigos. Uma magra percentagem dos sete milhões de entradas disponíveis na Wikipédia, enciclopédia digital lançada em 2001 e que mantém uma base colaborativa e artigos escritos e mantidos por voluntários.

Apesar desta diferença na quantidade de conteúdos, Musk considera que a Grokipedia é «melhor do que a Wikipédia» e antecipa que a sua versão 1.0 seja mesmo «dez vezes melhor». Para já, no entanto, a nova plataforma apresenta como suas cópias completas de artigos da Wikipédia. Lauren Dickinson, porta-voz da Wikimedia Foundation, organização sem fins lucrativos responsável pela Wikipédia, comentou o caso numa entrevista ao The Verge. “Mesmo a Grokipedia precisa da Wikipédia para existir”, ironizou.

Uma ideia subscrita pela própria Wikipédia, que apresenta a sua rival como uma “enciclopedia online impulsionada por inteligência artificial”, com "muitos artigos derivados de artigos da Wikipédia, sendo que alguns são considerado cópias quase literais.” Sem imagens e só em inglês Outra diferença entre as duas plataformas passa pelas línguas disponibilizadas. Os artigos da Grokipedia são apresentados apenas em inglês, enquanto a Wikipédia permite consultas em dezenas de línguas (incluindo português).

Nas primeiras horas após o lançamento, todos os conteúdos da Grokipedia eram apresentados a preto e branco devido à ausência de imagens. Um contraste claro com a Wikipédia, cujos artigos, em geral, são acompanhados de fotografias a cores, muitas das quais retiradas da Wikimedia commons, um banco de imagens de acesso livre e utilização gratuita criado pela Fundação Wikimedia. A nível do design gráfico, o novo produto tem semelhanças com o principal concorrente. A disposição da informação segue os mesmos princípios, com a subdivisão em capítulos e a apresentação das fontes no rodapé da página. No caso da Grokipedia, o fact-checking dos artigos que são publicados é assegurado pelo próprio Grok, o algoritmo de inteligência artificial da xAI. A indicação da última verificação realizada é feita no topo da página, antes do início de cada artigo. A função de edição ainda não está disponível para todos os utilizadores.