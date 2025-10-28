Elon Musk criou a sua própria Wikipédia, a preto e branco e com tendência a copiar

28 out, 2025 - 16:05 • Miguel Marques Ribeiro
“Finalmente, a Grokipedia vo.1 nasceu!”, escreveu Elon Musk, esta terça-feira, na rede social X (antigo Twitter). Apresentada como uma concorrente da Wikipédia, a nova enciclopédia online foi desenvolvida pela empresa xAI, fundada por Musk, e vai ser inteiramente produzida a partir de Inteligência Artificial.
Nas últimas horas, o empresário multiplicou-se em publicações no X, rede que também comprou. «O objetivo do Grok e da Grokipedia é dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Nunca seremos perfeitos, mas vamos esforçar-nos para alcançar esse objetivo”, declarou o magnata.
O site estreou-se com uma primeira versão, denominada v0.1, que armazena mais de 885 mil artigos. Uma magra percentagem dos sete milhões de entradas disponíveis na Wikipédia, enciclopédia digital lançada em 2001 e que mantém uma base colaborativa e artigos escritos e mantidos por voluntários.
Apesar desta diferença na quantidade de conteúdos, Musk considera que a Grokipedia é «melhor do que a Wikipédia» e antecipa que a sua versão 1.0 seja mesmo «dez vezes melhor».
Para já, no entanto, a nova plataforma apresenta como suas cópias completas de artigos da Wikipédia. Lauren Dickinson, porta-voz da Wikimedia Foundation, organização sem fins lucrativos responsável pela Wikipédia, comentou o caso numa entrevista ao The Verge. “Mesmo a Grokipedia precisa da Wikipédia para existir”, ironizou.
Uma ideia subscrita pela própria Wikipédia, que apresenta a sua rival como uma “enciclopedia online impulsionada por inteligência artificial”, com "muitos artigos derivados de artigos da Wikipédia, sendo que alguns são considerado cópias quase literais.”
Outra diferença entre as duas plataformas passa pelas línguas disponibilizadas. Os artigos da Grokipedia são apresentados apenas em inglês, enquanto a Wikipédia permite consultas em dezenas de línguas (incluindo português).
Nas primeiras horas após o lançamento, todos os conteúdos da Grokipedia eram apresentados a preto e branco devido à ausência de imagens. Um contraste claro com a Wikipédia, cujos artigos, em geral, são acompanhados de fotografias a cores, muitas das quais retiradas da Wikimedia commons, um banco de imagens de acesso livre e utilização gratuita criado pela Fundação Wikimedia.
A nível do design gráfico, o novo produto tem semelhanças com o principal concorrente. A disposição da informação segue os mesmos princípios, com a subdivisão em capítulos e a apresentação das fontes no rodapé da página.
No caso da Grokipedia, o fact-checking dos artigos que são publicados é assegurado pelo próprio Grok, o algoritmo de inteligência artificial da xAI. A indicação da última verificação realizada é feita no topo da página, antes do início de cada artigo. A função de edição ainda não está disponível para todos os utilizadores.
Pelo contrário, a Wikipédia permite ao leitor propor alterações no artigo e ver o histórico dos ajustes efetuados.
Musk criticou repetidamente a Wikipédia nos últimos anos, sobretudo depois de, alegadamente, ter efetuado a saudação nazi durante um comício da candidatura de Donald Trump à presidência dos EUA, em 2024.
Depois do gesto ser acrescentado à sua biografia, Musk batizou-a de “wokepedia” e acusou-a de ser dominada por um viés de esquerda.
A própria Grokipedia, na sua entrada sobre a rival Wikipédia, faz ressoar muitas das observações feitas pelo seu fundador. Depois de apresentar a Wikipedia como “uma enciclopédia online colaborativa e multilingue", o Grok sublinha a existência de “críticas persistentes” devido a “preconceitos ideológicos sistémicos — particularmente uma inclinação de esquerda na cobertura de figuras e tópicos políticos”.