Lembra-se do Clippy? Está de volta 18 anos depois

O Clippy, assistente virtual que acompanhava o dia-a-dia de quem escrevia no Word há umas décadas, está de regresso, 18 anos após ter sido removido do Office pela Microsoft. O pequeno desenho que imitava um clipe de escritório foi o primeiro "assistente" de muitos utilizadores de tecnologia, bem antes da Siri ou da Alexa. Agora, está de volta à "boleia" da inteligência artificial. Tudo porque a Microsoft apresentou, recentemente, o Mico, um novo assistente incorporado no Copilot, o "ChatGPT" da Microsoft. O Mico, uma bolha pequena e sorridente, esconde um segredo: ao interagirem com ele, alguns utilizadores descobriram que, se clicarem nele várias vezes de forma muito rápida, a bolha transforma-se no antigo clipe de papel com olhos, que muitos pensaram ter sido descontinuado.

Este regresso promete fazer as delícias dos fãs mais nostálgicos mas, para já, só está disponível nos EUA. Recorde-se que o Clippy foi apresentado pela primeira vez em 1997, altura em que a Microsoft o incorporou aos seus produtos Office. Na altura, e durante anos, o Clippy aparecia no canto da página para ajudar em várias tarefas e dar conselhos. Acabou por ser abandonado dez anos depois, para tristeza de alguns e alegria de outros tantos, que consideravam a sua presença irritante. Apesar disso, continuou vivo na Internet, onde deu origem a vários "memes" ao longo dos anos.