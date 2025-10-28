Ouvir
Primavera Sound do Porto com Massive Attack, Gorillaz, Kneecap e Peggy Gou

28 out, 2025 - 12:35 • Lusa

Os passes para o Primavera Sound do próximo ano estão à venda por 180 euros mais taxas

O cartaz da edição do próximo ano do festival Primavera Sound no Porto conta com nomes como os britânicos Gorillaz e Massive Attack, os irlandeses Kneecap e a sul-coreana Peggy Gou, entre muitos outros, anunciou a organização esta terça-feira.

Num vídeo divulgado às 12h00 nas redes sociais, a organização revelou o alinhamento do festival que vai acontecer entre 11 e 14 de junho do próximo ano, no Parque da Cidade do Porto.

Agriculture, Baxter Dury, Black Country, New Road, Big Thief, Dijon, Ethel Cain, Melt Banana, Slowdive, Sudan Archives, The XX, Viagra Boys constam também do cartaz, entre muitos outros, como os portugueses Capicua, Duquesa, emmy Curl, Gisela João, Inês Marques Lucas, MXGPU, Napa, PAUS, Rita Vian e Vaiapraia, assim como o projeto que junta os brasileiros Criolo e Amaro Freitas ao português Dino D'Santiago.

Em relação ao Primavera Sound Barcelona, que já tinha anunciado o seu cartaz, destaque para as ausências de PinkPantheress, Addison Rae, MARINA e Role Model na edição que vai ocorrer no Porto. Também de fora estão os The Cure, porque já vão atuar o North Music Festival, na Maia.

Os passes para o Primavera Sound do próximo ano estão à venda por 180 euros mais taxas, com a modalidade VIP a custar 275 euros mais taxas.

