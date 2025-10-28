Trabalha no escritório? O Microsoft Teams vai poder monitorizar a sua localização

A aplicação Teams prepara-se para lançar uma nova funcionalidade que vai permitir “atualizar automaticamente o seu local de trabalho para refletir o edifício em que está a trabalhar”, anunciou a Microsoft numa nota publicado no seu site.

Numa nova atualização de funcionalidades, a conhecida plataforma irá rastrear a localização dos funcionários utilizando o Wi-Fi do escritório, para perceber onde se encontra.

Assim, e em teoria, quem lidera uma empresa poderá perceber, a cada momento, quem está de facto no seu local de trabalho pré-definido. No entanto - e não convém esquecer - nada pode ser feito fora do âmbito das regras da Lei do Trabalho, que protegem o direito à reserva da intimidade da vida privada dos trabalhadores... e também ainda não é certa a forma como esta novidade será realmente aplicada.