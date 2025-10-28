Trabalha no escritório? O Microsoft Teams vai poder monitorizar a sua localização

28 out, 2025 - 13:12 • Miguel Marques Ribeiro
A aplicação Teams prepara-se para lançar uma nova funcionalidade que vai permitir “atualizar automaticamente o seu local de trabalho para refletir o edifício em que está a trabalhar”, anunciou a Microsoft numa nota publicado no seu site.
Numa nova atualização de funcionalidades, a conhecida plataforma irá rastrear a localização dos funcionários utilizando o Wi-Fi do escritório, para perceber onde se encontra.
Assim, e em teoria, quem lidera uma empresa poderá perceber, a cada momento, quem está de facto no seu local de trabalho pré-definido. No entanto - e não convém esquecer - nada pode ser feito fora do âmbito das regras da Lei do Trabalho, que protegem o direito à reserva da intimidade da vida privada dos trabalhadores... e também ainda não é certa a forma como esta novidade será realmente aplicada.
Internet
Empresa norte-americana oferece a mudança para o s(...)
Certo é que o Teams já possui uma opção para definir o local de trabalho, que pode ser utilizada para ajudar a identificar onde cada trabalhador se encontra, mas sites especializados como o Tom’s Guide suspeitam que, desta vez, a Microsoft leve o controlo dos funcionários a outro nível, permitindo rastrear a localização em tempo real.
A Microsoft garante que o “recurso estará desativado por defeito” e que, mesmo depois dos gestores da plataforma o ativarem, será necessário que “os utilizadores finais o aceitem”.
A atualização está prevista para dezembro de 2025, tanto no Windows como para macOS.