Nostálgico sobre Diane Keaton? Cinemateca Portuguesa e Nimas vão exibir filmes antigos

A Cinemateca Portuguesa e o Cinema Nimas, ambos em Lisboa, têm agendados para novembro ciclos de homenagem à atriz norte-americana Diane Keaton, que morreu neste mês, com a exibição de filmes como "Annie Hall".

Diane Keaton morreu em 11 de outubro, aos 79 anos, nos Estados Unidos e foi uma das figuras mais marcantes de Hollywood nas últimas cinco décadas.



O ciclo "Diane Keaton" do Cinema Nimas começa na próxima sexta-feira e inclui a exibição de quatro filmes protagonizados pela atriz e realizados por Woody Allen.

Aquela sala recorda, no seu "site" oficial, que a atriz e o realizador, "juntos, fizeram os mais belos filmes das suas vidas", que vão ser exibidos até 24 de novembro: "Manhattan", de 1979, "Annie Hall", de 1977, que valeu a Diane Keaton um Óscar de Melhor Atriz Principal, "O Misterioso Assassínio em Manhattan", de 1993, e "Intimidade", de 1978.