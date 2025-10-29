Ouvir
Nostálgico sobre Diane Keaton? Cinemateca Portuguesa e Nimas vão exibir filmes antigos

29 out, 2025 - 19:03 • Redação

Sessões acontecem de 3 a 28 de novembro na Cinemateca Portuguesa e de 31 de outubro a 24 de novembro na Cinema Nimas.

A Cinemateca Portuguesa e o Cinema Nimas, ambos em Lisboa, têm agendados para novembro ciclos de homenagem à atriz norte-americana Diane Keaton, que morreu neste mês, com a exibição de filmes como "Annie Hall".

Diane Keaton morreu em 11 de outubro, aos 79 anos, nos Estados Unidos e foi uma das figuras mais marcantes de Hollywood nas últimas cinco décadas.

O ciclo "Diane Keaton" do Cinema Nimas começa na próxima sexta-feira e inclui a exibição de quatro filmes protagonizados pela atriz e realizados por Woody Allen.

Aquela sala recorda, no seu "site" oficial, que a atriz e o realizador, "juntos, fizeram os mais belos filmes das suas vidas", que vão ser exibidos até 24 de novembro: "Manhattan", de 1979, "Annie Hall", de 1977, que valeu a Diane Keaton um Óscar de Melhor Atriz Principal, "O Misterioso Assassínio em Manhattan", de 1993, e "Intimidade", de 1978.

O ciclo "In Memoriam Diane Keaton" da Cinemateca começa no dia 3 de novembro e inclui a exibição de dois filmes protagonizados por Diane Keaton e um realizado por ela. "Annie Hall", "Manhãs Gloriosas" (2010), de Roger Mitchell, e "Linhas Cruzadas" (2000), de Diane Keaton, foram os filmes escolhidos pela Cinemateca Portuguesa.

Segundo informação disponível no "site" oficial da Cinemateca, o ciclo estende-se até ao dia 28 de novembro.

