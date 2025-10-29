Ouvir
Pré-venda para concerto de Laufey em Lisboa esgota bilhetes em poucos minutos

29 out, 2025 - 10:55 • João Malheiro

Concerto marca a estreia da artista islandesa em Portugal, no âmbito da nova digressão a promover o álbum "A Matter of Time".

A pré-venda dos bilhetes para o concerto da artista Laufey, em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, a 21 de março de 2026, esgotou em poucos minutos.

Depois de arrancar às 10h00 desta quarta-feira, rapidamente a plataforma da BOL começou a sofrer problemas devido a um elevado tráfego de utilizadores, indicando que muitos tentavam aceder para conseguir bilhetes para a artista.

Dez minutos depois, já muitos se queixavam nas redes sociais que todos os lugares estavam esgotados, algo que foi possível confirmar pelas 10h45.

Promovido pela Everything is New, o concerto de Laufey marca a estreia da artista islandesa em Portugal, no âmbito da nova digressão a promover o álbum "A Matter of Time". Num registo que que cruza o jazz, a música clássica e o pop contemporâneo, a cantora tem ganho bastantes fãs ao longos dos últimos anos.

As canções “Silver Lining”, “Tough Luck” ou “Lover Girl” serão alguns dos êxitos que os fãs podem contar ouvir no espetáculo de 21 de março.

Com mais de quatro mil milhões de streams globais, uma comunidade digital de 23 milhões de seguidores e distinções como a inclusão na lista "TIME Women of the Year 2025" e no "Forbes 30 Under 30", a popularidade de Laufey também se estende, agora, a Portugal.

A venda geral dos bilhetes arranca esta sexta-feira, a 31 de outubro, em locais de venda oficiais como BOL, Agência ABEP, El Corte Inglés, FNAC e Worten.

