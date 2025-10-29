Prémio de Poesia Nuno Júdice atribuído a arquiteta poeta Carla Louro

Quando o telefone tocou na terça-feira à noite, Carla Louro hesitou em atender. Achou que era mais uma daquelas chamadas “com vozes automáticas”. Mas do outro lado estava Maria do Rosário Pedreira, a presidente do júri da primeira edição do Prémio de Poesia Nuno Júdice, com a boa nova.

Carla Louro, era a vencedora do prémio criado pela D. Quixote, no âmbito dos 60 anos da editora, para homenagear a obra do poeta Nuno Júdice. A premiada foi escolhida entre 222 candidatos, explicou esta quarta-feira Maria do Rosário Pedreira no anúncio na Livraria Buchholz, em Lisboa.

A vencedora candidatou-se com o original “Entra-se na Casa pelo Pátio”, assinado com o pseudónimo Clara Fazenda. O júri composto também pela editora Cecília Andrade, os poetas Filipa Leal e Ricardo Marques e Sandra Mendes – editora do Grupo Leya destacou a "originalidade" do livro.

“Estamos perante um livro íntimo, feminino e muito emotivo, embora nunca sentimental, bem como de uma poesia clara, mas não simplista”, leu Maria do Rosário Pedreira da ata de reunião do júri.

A também poeta explicou que é um livro com marcas da arquitetura, profissão exercida por Carla Louro na autarquia de Abrantes. “A ligação da construção do texto e a construção da casa, está patente em belíssimos momentos deste livro vencedor”, sublinhou Maria do Rosário Pedreira.

Numa reação, depois de conhecido o anúncio, Carla Louro confessou que o “chão lhe saiu debaixo dos pés”, mas considerou que se trata de uma “grande responsabilidade” e ao mesmo tempo “um enorme incentivo”. Nunca antes publicou.

Carla Louro nascida em Santarém em 1969 quis ser bailarina, mas nunca o foi, diz a sua biografia. Licenciada em Arquitetura pela Universidade Lusíada, assumiu que a sua profissão interfere na escrita. “De alguma forma este livro tem um olhar poético sobre os espaços domésticos”, revelou.

O livro será lançado pela D. Quixote no próximo Dia Mundial da Poesia, a 21 de março de 2026.