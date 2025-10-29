Terra aproxima-se do "caos climático", mas é possível limitar aquecimento global

A Terra está a aproximar-se do "caos climático", mas o aquecimento global pode ser limitado com ações de mitigação e "com ousadia e rapidez", indica o Relatório sobre o Estado do Clima publicado esta quarta-feira na revista científica BioScience.

O estudo anual, realizado por uma equipa internacional de investigadores, revela que a crise climática está "a acelerar a um ritmo alarmante", apresentando "provas contundentes" de que o planeta "se está a aproximar do caos climático", segundo um comunicado do Instituto Americano de Ciências Biológicas publicado pela revista.

"Estudo assinala que 22 dos 34 'sinais vitais do planeta' atingiram níveis recorde", coliderado por William Ripple, da Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos da América, e por Christopher Wolf, da organização Terrestrial Ecosystems Research Associates (TERA).

Os indicadores monitorizados incluem o consumo de energia, as emissões e concentrações de gases com efeito de estufa, as temperaturas globais, as massas de gelo, as condições oceânicas e os padrões climáticos extremos, que fornecem em conjunto uma visão abrangente das alterações climáticas e das suas causas.

Segundo os investigadores, a confirmação de que o planeta viveu em 2024 o ano mais quente já registado é um sinal do que designam de a "escalada da turbulência climática".

"Até à data, em 2025, o dióxido de carbono atmosférico está num nível recorde, provavelmente agravado por uma queda repentina na absorção de carbono pela terra, em parte devido ao El Niño e a incêndios florestais intensos", afirmam os autores.

O relatório destaca riscos em cascata, incluindo uma potencial rutura da circulação meridional do Oceano Atlântico, que "poderá desencadear perturbações climáticas abruptas e irreversíveis, incluindo mudanças drásticas nos padrões climáticos regionais, intensificação de secas e inundações e redução da produtividade agrícola em regiões chave".

Tendo em conta os terríveis riscos, os cientistas dizem serem "necessárias urgentemente" estratégias de mitigação das alterações climáticas que, salientam, "estão disponíveis" e "são economicamente viáveis".

O estudo destaca outras ações de mitigação como a redução da perda e do desperdício alimentar, que representam cerca de oito a 10% das emissões globais, e a restauração de ecossistemas degradados, como zonas húmidas, turfeiras e mangais. "O custo da mitigação das alterações climáticas é provavelmente muito inferior aos danos económicos mundiais que os impactos relacionados com o clima podem causar", nota o relatório.

Os autores enfatizam o poder da ação coletiva, referindo que "pontos de inflexão sociais podem impulsionar mudanças rápidas".

"Estamos a prejudicar desproporcionalmente os vulneráveis e marginalizados – os menos responsáveis pela crise", referem citados no comunicado, insistindo que "o futuro ainda está a ser escrito" através de escolhas de políticas, investimentos e da ação coletiva.