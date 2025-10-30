Ouvir
Cinco palcos, estreias e estrelas. Segunda edição do Tribeca Festival Lisboa arranca esta quinta-feira

30 out, 2025 - 07:00 • Daniela Espírito Santo

Nova edição expande-se no tempo e no espaço e conta com atores como Giancarlo Esposito, Kim Cattrall e Meg Ryan entre as presenças já confirmadas.

A+ / A-

Arranca esta quinta-feira a segunda edição do Tribeca Festival Lisboa. Depois da "opening night" ter trazido, esta quarta-feira, a Portugal a estreia de "In the Hand of Dante", com a presença do realizador, é agora altura do público rumar até aos cinco palcos do certame, espalhados pela zona do Unicorn Factory, para assistirem às diversas estreias, conversas e podcasts que por lá vão passar até sábado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Nesta quinta-feira, primeiro dia de festival, esperam-se mais estreias, como o muito antecipado Bugonia, de Yorgos Lanthimos (já esgotado) ou o documentário sobre Ticha Penicheiro, a basquetebolista portuguesa que foi muitas vezes comparada a Magic Johnson.

Antes disso, noutro dos palcos do festival - são cinco este ano -, outras estreias, como Charliebird ou Ritas, um documentário sobre a cantora brasileira Rita Lee.

Para além das sessões de perguntas e respostas em algumas estreias, há também dois palcos dedicados a conversas e podcasts. Por lá vão passar algumas das principais estrelas deste Tribeca. Esta quinta-feira, por exemplo, vamos ter conversas com Meg Ryan, Giancarlo Esposito, Veronica Falcón, Dee Rees, Cleo Diára ou Augusto Fraga.

Até dia 1 de novembro, sábado, vão também passar pelo Tribeca artistas como Kim Cattrall, Edie Falco, Piper Perabo, Ed Westwick, Stephen Kay ou os portugueses José Condessa, Daniela Ruah ou Joaquim de Almeida. De filmes e séries pode-se esperar estreias como “Honeyjoon”, “Lua Vermelha”, “Are We Good?”, “Sandokan” ou “Terra Vil” e a “Memória do Cheiro das Coisas”.

O festival também conta com um palco onde são gravados ao vivo episódios especiais de alguns dos podcasts mais conhecidos em Portugal e é nesse contexto que o podcast "Watch Party", da Renascença, vai gravar ao vivo um episódio na sexta-feira, ao final da tarde, com o realizador Ruben Alves, autor de “A Gaiola Dourada”.

