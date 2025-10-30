Coliseu do Porto em obras de reabilitação até 2027 sem interromper programação

As obras de reabilitação do Coliseu do Porto, orçadas em cerca de 2,7 milhões de euros, devem ficar concluídas "durante o ano de 2027" sem necessidade de encerramento ou interrupção da programação, garantiu esta quinta-feira fonte da instituição.

As obras iniciaram-se no final de julho com uma intervenção no teto do imóvel.

A Associação de Amigos do Coliseu espera que essa parte da empreitada esteja terminada "no fim de agosto de 2026", mas a conclusão de todas as obras de reabilitação necessárias devem terminar "durante o ano de 2027", lê-se na resposta enviada à Lusa.

O concurso público, no valor de 2,792 milhões de euros, foi lançado no final de março, estando dividido em dois lotes: o primeiro relativo a obras de conservação e restauro, e o segundo a obras de alteração. O plano de obra foi feito com a "premissa" de que o espaço cultural não poderia ver a sua programação interrompida, esclareceu.

Cerca de 2,5 milhões euros do valor necessário para empreitada são financiados pelo Programa Regional Norte2030.

"A operação 'Coliseu Porto – Reabilitação e Requalificação' cofinanciado pelo Programa Regional NORTE 2030 em quase 2,5 milhões de euros inclui obras de conservação e restauro, melhorias ao nível da segurança, acessibilidade e sustentabilidade ambiental, bem como a criação de um espaço de visitação turística e um miradouro com vista panorâmica sobre a cidade", pode ler-se na página "online" do programa regional.

Com a conclusão das intervenções, estima-se que "o Coliseu possa registar um aumento de cerca de 40% no número de visitantes, reforçando o seu papel como espaço de encontro entre o património e a inovação, a cultura e a comunidade".

O Coliseu do Porto está classificado como monumento de interesse público desde 2012.