Tribeca Festival Lisboa

Meg Ryan já não é só atriz. Tornou-se realizadora e ganhou "um novo respeito" pelo cinema

30 out, 2025 - 23:35 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo

Em 2015, a artista estreou-se atrás da câmara, depois de muitos anos a ser a estrela principal. No entanto, os últimos anos como cineasta não a fizeram perder o interesse pela interpretação.

Meg Ryan é um dos grandes nomes que passa pela segunda edição do Tribeca Festival Lisboa que teve esta quinta-feira o seu primeiro dia oficial. Numa conversa com o "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, a atriz de comédias românticas icónicas como "Um Amor Inevitável" e "Sintonia de Amor" conta os desafios de também se ter tornado realizadora, na última década.

Em 2015, a artista estreou-se atrás da câmara, depois de muitos anos a ser a estrela principal, com o filme "Ithaca". Nesta entrevista, Meg Ryan recorda que "tudo" foi desafiante nesta transição de atriz para cineasta.

"Uma coisa é ser ator. É muito específico e localizado, tu és responsável por um pensamento. Outra coisa é perceberes o que toda a gente faz", explica.

Mais tarde, veio "What Happens Later", uma comédia romântica realizada por alguém que tanto percebe do assunto. Mas Meg Ryan refere que "tudo começou a fazer sentido" e que acabou por ganhar "um novo grau de respeito" pelo cinema.

"Podes ganhar a experiência de outros atores e o seu processo. Até agora, só estava interessada no meu", aponta.

No entanto, o tempo que passou como cineasta não a fez perder o interesse pela interpretação, antes pelo contrário. O conhecimento que adquiriu deu-lhe um "interesse renovado" pelo papel de atriz e, igualmente, despertou um gosto pela escrita.

Será também por essa paixão reforçada que voltou a atuar num projeto escrito e realizado por Lena Dunham. Entitulado "Good Sex", o filme será distribuído pela Netflix e conta com Natalie Portman, Mark Ruffalo, Rashida Jones e Tramell Tillman no elenco, para lá da própria Meg Ryan. O projeto deve ser lançado no streaming em 2027.

Esta quinta-feira, Meg Ryan esteve, ainda, em palco no Lisboa Stage, para uma conversa sobre imagem, identidade e reinvenção, apresentada por Catarina Furtado.

O Tribeca Festival Lisboa decorre até sábado, 1 de novembro, com muitas estreias nacionais e várias talks e gravações de podcasts para assistir ao vivo.

