“Os Transparentes”. Livro de Ondjaki chega ao palco do teatro

O escritor Ondjaki apareceu num dos ensaios da Companhia Cegada e deu aos atores carta branca para trabalhar o livro que em 2013 lhe valeu o Prémio Saramago. O resultado sobe ao palco do Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca, sexta-feira e vai ficar em cena até 16 de novembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, a encenadora Manuela Paulo fala da atualidade do texto que traça um retrato da sociedade angolana, em particular da cidade de Luanda, a partir do microcosmos dos habitantes de um prédio.

“Este livro saiu há uns 10 anos, mas quando nos sentamos à volta da mesa para os ensaios concluímos que continua a ser atual”, refere. “Fala desta Angola das discrepâncias sociais e das pessoas humildes que se apoiam - os tais transparentes - que, mesmo dentro da dificuldade se apoiam” conta Manuela Paulo.

Nas palavras da encenadora é uma história que “é muito Angola”. “É a história de um prédio em que todos os vizinhos se apoiam nas adversidades. Mesmo nos momentos complicados festejam juntos e riem juntos”, sublinha.

Com dramaturgia de Marta Dias, “Os Transparentes” conta em palco com um elenco exclusivamente angolano com interpretação de Anílson Eugénio, Eduarda Oliveira, Kássia Laureano e Kévin Cassule.

São atores que segundo a encenadora têm “propriedade sobre esta cultura e esta norma angolana” em que Ondjaki escreve. “Acho que foi essa a proposta da Cegada para uma maior honestidade artística”, explica Manuela Paulo.



