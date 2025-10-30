Tribeca Lisboa abriu com homenagem a Pinto Balsemão e estreia de "In the Hand of Dante"

30 out, 2025 - 12:15 • João Malheiro
O Tribeca Festival Lisboa arrancou esta quarta-feira, com uma gala de abertura que teve como ponto principal a estreia nacional do filme "In The Hand of Dante", no novo palco The Chapel, na antiga capela do Convento do Beato. O "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, marcou presença na cerimónia.
Antes da exibição do filme de Julian Schnabel, a gala abriu com uma pequena atuação da artista Milhanas que captou a sala, acompanhada por um piano. Uma atuação que, aliás, mereceu elogios do cineasta, quando mais tarde subiu a palco para apresentar a sua nova longa-metragem.
Depois do momento musical, o grance ecrã da sala exibiu uma curta homenagem a Francisco Pinto Balsemão, fundador da Impresa - organizadora do Tribeca Lisboa - que faleceu no dia 21 de outubro. O vídeo que passou recordou a vida do antigo primeiro-ministro e o seu percurso político e empresarial.
De seguida, Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, Christopher Brady, do Tribeca Enterprises, e Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, subiram a palco. Balsemão dedicou parte do discurso ao pai, recordando-o como um homem "carismático, corajoso e um pioneiro visionário".
Christopher Brady sublinhou a alegria de poder voltar a Lisboa para uma segunda edição do Tribeca Festival em Lisboa, confirmando a capital portuguesa como a segunda casa do evento que começou e, ainda, decorre anualmente em Nova Iorque. Já Carlos Moedas realçou que o festival fala da diversidade e da diferença e que Lisboa é uma cidade em que "ser diferente é o que te faz ter sucesso".
Depois das devidas introduções, chegou a hora de ver o primeiro filme desta segunda edição do Tribeca Festival Lisboa. "In The Hand of Dante" é uma adaptação do livro do mesmo nome de Nick Tosches, que estabelece um paralelo ficcional entre si o escritor icónico Dante Alighieri.
Oscar Isaac interpreta os dois autores, numa narrativa espiritual que aborda o tema da reencarnação, da conexão a Deus e da redenção dos pecados. Uma alegoria que é também um autêntico carroussel de estrelas, contando com Gerad Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Benjamin Clementine, Jason Mamoa, Al Pacino e até o cineasta Martin Scorsese.
O filme alterna entre o retratro de pequenos episódios da vida do autor de "A Divina Comédia", filmados a cores e no formato 4:3, e uma aventura ao estilo de Dan Brown, em que Nick Tosches tem de ajudar a máfia a recuperar a cópia original da obra de Dante e vendê-la a um preço astronómico, já em 16:9, mas a preto e branco.
São duas horas e meias que, no final, valeram elogios de alguns dos convidados presentes nesta gala de abertura, como Giancarlo Esposito, que, no final, disse diretamente ao realizador Julian Schanbel que tinha feito "uma obra-prima".