Tribeca Lisboa abriu com homenagem a Pinto Balsemão e estreia de "In the Hand of Dante"

O Tribeca Festival Lisboa arrancou esta quarta-feira, com uma gala de abertura que teve como ponto principal a estreia nacional do filme "In The Hand of Dante", no novo palco The Chapel, na antiga capela do Convento do Beato. O "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, marcou presença na cerimónia.

Antes da exibição do filme de Julian Schnabel, a gala abriu com uma pequena atuação da artista Milhanas que captou a sala, acompanhada por um piano. Uma atuação que, aliás, mereceu elogios do cineasta, quando mais tarde subiu a palco para apresentar a sua nova longa-metragem.

Depois do momento musical, o grance ecrã da sala exibiu uma curta homenagem a Francisco Pinto Balsemão, fundador da Impresa - organizadora do Tribeca Lisboa - que faleceu no dia 21 de outubro. O vídeo que passou recordou a vida do antigo primeiro-ministro e o seu percurso político e empresarial.

De seguida, Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, Christopher Brady, do Tribeca Enterprises, e Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, subiram a palco. Balsemão dedicou parte do discurso ao pai, recordando-o como um homem "carismático, corajoso e um pioneiro visionário".



Christopher Brady sublinhou a alegria de poder voltar a Lisboa para uma segunda edição do Tribeca Festival em Lisboa, confirmando a capital portuguesa como a segunda casa do evento que começou e, ainda, decorre anualmente em Nova Iorque. Já Carlos Moedas realçou que o festival fala da diversidade e da diferença e que Lisboa é uma cidade em que "ser diferente é o que te faz ter sucesso".