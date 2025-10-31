"Bugonia" levou o absurdismo de Yorgos Lanthimos e as teorias da conspiração ao Tribeca Lisboa

Nem um segundo se passara do fim de "Bugonia" quando uma forte ovação preencheu cada canto do Convento do Beato. A reação instantânea do público é sintomática do entusiasmo com que o novo filme de Yorgos Lanthimos foi recebido no Tribeca Lisboa, esta quinta-feira.

A lotação para a estreia exclusiva em Portugal do novo capítulo da colaboração entre o realizador grego e Emma Stone — é a quarta longa-metragem em que trabalham juntos — estava esgotada. Quem entrasse depois da hora em "The Chapel", uma antiga capela do convento convertida em sala de cinema, teria de galgar degraus até lá acima para conseguir encontrar um lugar livre.

No escuro da capela, com luzes violeta a iluminar somente o necessário e a acústica de um edifício do século 15, a comédia negra de Lanthimos encontrou uma plateia recetiva ao absurdo. Entre o público, e confortavelmente sentados em almofadas pousadas sobre paletes, estavam os membros do "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença.

A ideia não é nova: "Bugonia" é um "remake" para a língua inglesa, e com as devidas liberdades, de um filme sul-coreano chamado "Jigureul Jikyeora" ("Save the Green Planet!" em inglês, o que traduziria para "Salvem o Planeta Verde" em português). Nas mãos de Lanthimos, no entanto, torna-se um produto tão reconhecível do estilo do cineasta como "A Favorita" e "Pobres Criaturas".

Em "Bugonia", dois jovens que gostam de teorias da conspiração, Teddy Gatz (Jesse Plemons) e o seu primo Don (Aidan Delbis), decidem raptar a CEO de uma importante empresa farmacêutica (Emma Stone), por acreditarem que ela é uma extraterrestre infiltrada.

Como se poderá depreender pelo título, e sem "spoilers", o filme tem uma mensagem ambientalista, sobre a forma como, de acordo com uma personagem, os humanos estão a tornar o planeta inabitável e, mesmo depois de serem avisados para os perigos, continuam, na perseguição de riqueza. Também fala sobre o poder, e o perigo, das teorias da conspiração — e o que aconteceria se duas pessoas em espectros diametralmente opostos de um tema se sentassem à mesa a conversar?