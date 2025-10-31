Dee Rees leva "especificidade" ao Tribeca Lisboa como veículo para "verdades universais"

A argumentista e realizadora Dee Rees gosta de explorar o específico para chegar a todos, nos seus filmes. Assim o diz em conversa exclusiva com o "Watch Party" o podcast de filmes e séries da Renascença. "Para mim, quanto mais específico conseguires ser, mais te consegues libertar dos rótulos e chegar a verdades universais com que toda a gente se identifica", afirma a cineasta, em entrevista no Tribeca Festival Lisboa, esta sexta-feira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Rees subiu ao palco para falar de identidade e inclusão, algo "universal, no sentido em que se relaciona especificamente com quem nós somos como indivíduos e contadores de histórias". "Acontece naturalmente quando trazes uma perspetiva alargada de quem somos como pessoas. Vais naturalmente ter uma boa mistura de perspetivas e pontos de vista, o que é necessário para nos manter abertos a imaginar quem somos e quem podemos ser", refere.

Dee Rees é uma mulher negra e homossexual e a sua obra "transcende essa identidade, ao mesmo tempo que a inclui". A realizadora usa os exemplos de "Pariah", de 2011, sobre uma artista em ascensão que lida com a desilusão do pai, e "Bessie", de 2015, um "biopic" sobre a cantora Bessie Davis. "Adoro que a Bessie era de um lugar chamado Blue Goose Hollow, no Tennessee. E eu sou de Nashville, no Tennessee. Adoro a ideia de podes vir de um sítio que não está no mapa de ninguém e, depois, acabar por moldar os caminhos de outras pessoas e a geografia das suas mentes. Os 'blues' como veículo para a liberdade sexual, para o empoderamento financeiro e o que ela significava para o público quando atuava. Foi uma espécie de liberação musical", assinala.