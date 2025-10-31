Dee Rees leva "especificidade" ao Tribeca Lisboa como veículo para "verdades universais"

31 out, 2025 - 18:36 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
A argumentista e realizadora Dee Rees gosta de explorar o específico para chegar a todos, nos seus filmes. Assim o diz em conversa exclusiva com o "Watch Party" o podcast de filmes e séries da Renascença.
"Para mim, quanto mais específico conseguires ser, mais te consegues libertar dos rótulos e chegar a verdades universais com que toda a gente se identifica", afirma a cineasta, em entrevista no Tribeca Festival Lisboa, esta sexta-feira.
Rees subiu ao palco para falar de identidade e inclusão, algo "universal, no sentido em que se relaciona especificamente com quem nós somos como indivíduos e contadores de histórias".
"Acontece naturalmente quando trazes uma perspetiva alargada de quem somos como pessoas. Vais naturalmente ter uma boa mistura de perspetivas e pontos de vista, o que é necessário para nos manter abertos a imaginar quem somos e quem podemos ser", refere.
Dee Rees é uma mulher negra e homossexual e a sua obra "transcende essa identidade, ao mesmo tempo que a inclui". A realizadora usa os exemplos de "Pariah", de 2011, sobre uma artista em ascensão que lida com a desilusão do pai, e "Bessie", de 2015, um "biopic" sobre a cantora Bessie Davis.
"Adoro que a Bessie era de um lugar chamado Blue Goose Hollow, no Tennessee. E eu sou de Nashville, no Tennessee. Adoro a ideia de podes vir de um sítio que não está no mapa de ninguém e, depois, acabar por moldar os caminhos de outras pessoas e a geografia das suas mentes. Os 'blues' como veículo para a liberdade sexual, para o empoderamento financeiro e o que ela significava para o público quando atuava. Foi uma espécie de liberação musical", assinala.
Ao mesmo tempo, Dee Rees procura a perfeição. Chega a demorar horas a encontrar o enquadramento e o "take" certos para um plano: "Não é apenas pela beleza, mas também para ajudar a criar propulsão narrativa e tensão dramática entre personagens."
"Começa com as marcações e quando percebemos onde os atores vão estar, desenhamos planos que nos ajudem a perceber quem as personagens são e por que razão estão a fazer o que estão a fazer", explica.
Dee Rees tornou-se a primeira mulher negra a ser nomeada para o Óscar de Argumento Adaptado, por "Mudbound - As Lamas do Mississípi", de 2017. Nos últimos anos, tem trabalhado mais em séries.
Questionada pelo "Watch Party" sobre novos projetos, a argumentista e realizadora sorri, mas prefere não revelar nada: "De cada vez que digo algo em voz alta, acaba por não acontecer. Sou eu que amaldiçoo. Por isso, vou só dizer que acabei de vender uma ideia com a qual estou entusiasmada. Vou começar a escrever isso em breve e, depois, é fazer figas e esperar."