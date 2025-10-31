Desfile de estrelas, vilões e muitas estreias. O dia 1 do Tribeca Lisboa

31 out, 2025 - 07:00 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
Meg Ryan, Giancarlo Esposito, Veronica Falcón, Piper Perabo, Daniela Ruah, Joaquim de Almeida. O primeiro dia completo do Tribeca Festival Lisboa foi um desfile de estrelas de Hollywood, em conversas descontraídas sobre cinema.
Depois de "In the Hand of Dante", de Julian Schnabel, na noite de abertura do festival, o Tribeca Lisboa estreou mais três filmes em "The Chapel", a sala de cinema em que foi convertido o Convento do Beato: "All We Cannot See", de Alberto Arvelo, "Bugonia", de Yorgos Lanthimos, e "Feel the Magic: Ticha Penicheiro", um documentário sobre a mais condecorada basquetebolista portuguesa de sempre.
No "Lisboa Stage", sentaram-se algumas das maiores estrelas de Hollywood. O ítalo-americano Giancarlo Esposito ("Breaking Bad", "Better Call Saul", "The Mandalorian", The Residence"), o português Joaquim de Almeida ("Shogun", "Velocidade Furiosa", "Rabo de Peixe", "Warrior Nun") e a mexicana Veronica Falcón ("Ozark", "Rainha do Sul", "Perry Mason") conversaram com Daniela Ruah sobre vilões e anti-heróis.
Mais tarde, Giancarlo Esposito falou ao "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, sobre o legado que deixa enquanto ator e criador, e espalhou "luz e boas energias".
Conhecido do público por interpretar personagens i(...)
Augusto Fraga, o criador de "Rabo de Peixe", e César Mourão subiram a palco para debater sobre criatividade, a argumentista Dee Rees e os atores Cleo Diára, Cláudia Semedo e Marco Mendonça conversaram sobre histórias como uma ponte para a empatia, e no final, a atriz norte-americana Meg Ryan falou sobre identidade e reinvenção.
Meg Ryan, conhecida por filmes como "Um Amor Inevitável", "Sintonia de Amor" e "Você Tem uma Mensagem", conversou em exclusivo com o "Watch Party" sobre a nova carreira como realizadora, que a fez ganhar "um novo respeito" pelo cinema.
No palco "The Theater", tiveram estreia "Charliebird", de Libby Ewing, "Ritas", o documentário musical sobre a cantora Rita Lee, e "A Memória do Cheiro das Coisas", de António Ferreira.
Tribeca Festival Lisboa
Em 2015, a artista estreou-se atrás da câmara, dep(...)
No "Auditorim", a atriz norte-americana Piper Perabo ("Imagina Só...", "Coyote Bar", "O Terceiro Passo") e o marido, o realizador Stephen Kay, conversaram sobre séries de televisão.
Também por lá passaram Ana Rocha de Sousa, Alex Couto e Filipa Martins, para falar sobre a exploração da dor através do "storytelling"; Cindy Tolan e Lucy Bevan sobre "casting"; e Jorge Corrula, Vanessa Giácomo, Ricardo Pereira, Mariana Monteiro, sobre primeiras oportunidades.
No "The Studio", houve palco para podcasts. Na sexta-feira, será a vez do "Watch Party", da Renascença, com uma entrevista ao realizador Ruben Alves ("A Gaiola Dourada"), a partir das 19h45.
Terão estreia, no dia 2 do Tribeca Lisboa, os filmes "If I Had Legs I'd Kick You", "Dreams" e "Sandokan: The Pirate Prince" ("The Chapel"), "Are We Good", "Terra Vil" e a série "Lua Vermelha: Nova Geração" ("The Theater"). E passarão pelo palco estrelas como Edie Falco, Albano Jerónimo, Welket Bungué, Kim Cattrall, Laura Dutra, Rui Pedro Silva, Patrícia Tavares, Lourenço Ortigão, Bruno Gascon, Júlia Palha, Francisco Froes, entre muitos outros.