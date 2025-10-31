Giancarlo Esposito. O vilão que todos adoramos odiar está em Lisboa para "espalhar luz e boas energias"

Há vilões que aprendemos a adorar. Numa hipotética lista de "maus" ficcionais figurariam, certamente, várias das personagens interpretadas por Giancarlo Esposito ao longo dos anos. Conhecido, sobretudo, por dar vida a Gus Fring, de "Breaking Bad" e "Better Call Saul", Esposito fez do fel obra de arte, ganhando destaque em universos de sucesso como o da Marvel ou da Guerra das Estrelas, quase sempre como um perigoso vilão impossível de ignorar.

Na "vida real", no entanto, Esposito está longe de ser o mau da fita. Pela segunda edição do Tribeca Festival Lisboa, o conhecido ator fez questão de demonstrar isso mesmo, aproveitando a passagem por Portugal para "espalhar luz e boas energias", na esperança de "inspirar as pessoas".

Esta quinta-feira, subiu ao palco para falar com Daniela Ruah, Veronica Falcón e Joaquim de Almeida da ascensão do antiherói, uma figura que muitas vezes representou no ecrã. Apesar disso, rejeita o rótulo de vilão para as suas personagens, porque acredita que todos são, antes do mais, "seres humanos completos", que acreditam na sua visão da história e que "estão a fazer a coisa certa".

"Somos luz e trevas e escolhemos quem queremos ser a todo o momento"



"Somos luz e trevas e escolhemos quem queremos ser a todo o momento e todos os dias", assegura o ator, que pretende mostrar, em cada papel que assume, que somos feitos das escolhas que tomamos.

Foi precisamente disso que, mais tarde, o ator norte-americano (com uma "costela" italiana) falou quando, em entrevista ao podcast "Watch Party", da Renascença, confessou que, sempre que escolhe aceitar um desafio profissional, tenta escolher personagens "completas", feitas de escolhas que qualquer ser humano poderia, em teoria, fazer, se as circunstâncias assim o ditassem.

"Para mim, é importante que a personagem seja completa, um ser humano completo. Alguém que partilhe algumas das mesmas esperanças, sonhos e lutas que algumas pessoas no dia-a-dia enfrentam", começa por explicar, ao descrever o que o leva a interessar-se por uma personagem, vilã ou não.

Um "vilão" à procura de conexão

"Há uma série minha - que se pode ver na Netflix, chamada 'Parish' - que eu fiz por uma razão: era uma série sobre um homem comum, da classe trabalhadora, que não conseguia pagar as contas", exemplifica. "É algo pessoal para mim porque, parte da minha vida foi essa história. Durante uma parte da minha vida tinha filhos e família, mas não conseguia pagar as contas", admite, acrescentando que, no final do dia, pretende mostrar que, em "circunstâncias reais" enfrentadas por "pessoas reais", pode haver uma "espécie de triunfo" quando alguém "enfrenta desafios e consegue superá-los".

"É na recriação de quem tu és que reside o triunfo", assegura, ao explicar a origem real de uma série que espelha isso mesmo: afinal de contas, demorou oito anos a conseguir levar "Parish" até aos ecrãs, um projeto que assina a vários níveis e que acredita refletir o que tenta passar a quem se cruzou com ele esta quinta-feira, ora num palco do Tribeca Festival Lisboa ora algures pelas ruas do Unicorn Factory, que calcorreou enquanto comia laranjas.

Na tela, como na vida real, Esposito quer ser paixão e é assim que gostaria de ser recordado. "Pelo meu espírito vibrante e apaixonado. É assim que gostaria de ser lembrado. Gostaria de ser lembrado por espalhar luz e boas energias e por inspirar as pessoas, como a mim mesmo. E como alguém que representava algo, que defendia uma mensagem de humanidade, que tinha significado. Simples assim", desfia.

"Olhem, tudo isto é passageiro. Tudo isto é uma peça, um filme que fui fazendo desde que nasci. Tudo isto é um filme", filosofa, admitindo que, no início, se deixava deslumbrar por "coisas brilhantes, carros bonitos e reluzentes, mulheres bonitas e jóias caras". "Conforto material... levei algum tempo a superar isso. Tudo isso é uma distracção", lamenta.

"Tudo o que temos é isto. Isto é tudo o que temos, o momento. Não importam casas, carros, nada disso realmente importa. É a conexão que importa", remata.