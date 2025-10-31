Jane Rosenthal: "Artistas falam a verdade de uma forma que os políticos não conseguem"

31 out, 2025 - 18:00 • João Malheiro
Jane Rosenthal, a cofundadora e CEO do Tribeca Festival, em Nova Iorque, não esperava que, praticamente 25 anos depois, estivesse em Lisboa ainda a celebrar o evento. Numa conversa esta sexta-feira, durante o Tribeca Lisboa, a produtora diz acredita que o festival pode ser ainda melhor.
Ao "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, Jane Rosenthal diz que a chave do festival é dar voz aos cineastas, porque "os artistas falam a verdade de uma forma que os políticos não conseguem".
"Artistas não são propagandistas. É importante que os países apoiem os seus artistas. Eles são parte da história real de qualquer cidade ou país", aponta.
Por isso, a produtora sublinha que o Tribeca Lisboa deve continuar a ser uma plataforma para cineastas portugueses, criando uma "infraestrutura que pode juntar artistas internacionais".
A CEO do Tribeca Entrerprises realça que "vozes independentes nem sempre têm a oportunidade que merecem" e, à medida que a indústria do Cinema continua a mudar, "é importante que haja festivais que lhes possam dar destaque".
Watch Party
Em véspera de Halloween, o Watch Party recebe um v(...)
Foi o caso de "Anora" que, depois de ter conquistado o Festival de Cannes, em 2024, foi exibido no primeiro Tribeca Lisboa, antes de chegar à grande vitória nos Óscares, este ano. Um exemplo que Jane Rosenthal usa para justificar a necessidade de garantir que filmes independentes chegam ao máximo de países possível.
Questionada sobre como é que o Tribeca está a preparar a edição que assinala os 25 anos do evento, em 2026, a cofundadora não abre o jogo, mas garante que quer juntar cineastas que marcaram presença na primeira edição e refletir sobre a evolução da sua carreira. O certame procurará, igualmente, dar palco a "novos criadores" e formatos, mantendo sempre o foco "em contar histórias".
"Criamos o festival depois do 11 de Setembro para dar novas memórias à cidade. Tem sido incrível para o desenvolvimento económico da nossa cidade. Mas, a verdade é que o nosso país tem enfrentado um período muito atribulado e de mudança. Por isso, é que é importante dar voz aos artistas", reitera.
O Tribeca Festival Lisboa decorre até este sábado.