Michel Franco e a luta dos migrantes mexicanos: "Raras vezes encontram o sonho americano"

O "sonho americano" torna-se frequentemente uma desilusão, segundo o realizador mexicano Michel Franco, cujo próximo filme, "Dreams", retrata um imigrante ilegal nos Estados Unidos em busca de uma carreira no ballet. "Admiro muito os migrantes que se aventuram em busca de uma vida melhor", confessa Franco, numa conversa exclusiva com o "Watch Party", o podcast de cinema e séries da Renascença, no Tribeca Festival Lisboa, esta sexta-feira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Para o cineasta, os migrantes "são valentes" e tentam atravessar a fronteira entre o México e os EUA "porque não têm outra opção". O que encontra, porém, tende a não corresponder às expectativas. "Raras vezes os migrantes encontram o sonho americano ou o sonho pelo qual se deslocaram. Em vez disso, encontram dificuldades e, muitas vezes, condições trágicas", lamenta Franco, que está no Tribeca Lisboa para apresentar "Dreams" ao público português e internacional. Algo "muito especial" para o realizador, que chegou a Lisboa quatro dias antes para poder "conhecer bem a cidade" e que ficou "encantado" com o festival.

No novo filme, Franco volta a colaborar com a atriz norte-americana Jessica Chastain, com quem já tinha trabalhado em "Memória", de 2023. "A confiança de um ator é tudo", declara. "Sem confiança, creio que não se pode comunicar. Realizar não é nada do outro mundo, um realizador não é um génio que sabe dizer a palavra exata no momento certo. Não. Tudo está na relação com cada ator", acrescenta. Por isso, o valor de um realizador vem também da relação com o ator, explica: "A genialidade está mais na proximidade que se tem com os atores e em que as ideias valham a pena."

Algo mais importante, ainda, para um realizador que se afasta do "cinema confortável". Nesta entrevista ao "Watch Party", Michel Franco ressalva que não está à procura um filme "seja difícil para a audiência" — a intenção é fazer pensar. "Penso que há que encontrar um equilíbrio em que, de forma respeitadora, se encete num diálogo em que não se dá respostas ao público, mas sim se fazem perguntas. O ponto-chave é que haja um espaço para que o público tire as suas próprias conclusões, o seu próprio raciocínio, e que um filme possa ser interpretado desde vários ângulo. Que a obra seja suficientemente complexa para poder oferecer muitas leituras, que até se contraponham e permaneçam válidas", explica. "Idealmente", acrescenta, duas pessoas diferentes podem tirar duas conclusões diferentes dos filmes de Michel Franco. "Também faço um esforço grande para não oferecer uma conclusão ou algo fechado no final. Não dizer que o filme é sobre isto ou aquilo. Isso deve dizer quem o vê", salienta.