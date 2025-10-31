Série japonesa que inspirou Power Rangers termina após 50 anos de história

"Go, go Power Rangers". Entoada desde os anos 1990, esta melodia deu a energia necessária para os super-heróis coloridos ganharem força e voarem das televisões japonesas para o mundo encantado da miudagem norte-americana e do mundo. Mas a história destes desenhos japoneses nem sempre teve esta banda sonora para abertura.

Antes sequer de inspirarem a criação dos Power Rangers, as aventuras no mundo intergaláctico começaram no Japão, em 1975, com o programa "Himitsu Sentai Gorenger" e a franquia "Super Santai" vai terminar após 50 anos de história, confirmou uma fonte próxima à agência de informação japonesa "Kyodo". O último episódio está previsto para 2026.

Ainda sem data oficial, o fim desta série original deve-se às receitas insuficientes de eventos, brinquedos e adaptações cinematográficas perante os custos de produção. Apesar do sucesso nos Estados Unidos da América (EUA) na adaptação "Mighty Morphin Power Rangers" desde 1993, esta série japonesa está a perder popularidade no formato tradicional.

Já com 49 séries no ar, os humanos comuns transformavam-se, em cada episódio, para cenas de luta marcial contra alienígenas. E a adaptação dos EUA serviu como uma porta de entrada para o mundo anime e banda desenhada.