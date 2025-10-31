Série japonesa que inspirou Power Rangers termina após 50 anos de história

31 out, 2025 - 15:51 • Redação
"Go, go Power Rangers". Entoada desde os anos 1990, esta melodia deu a energia necessária para os super-heróis coloridos ganharem força e voarem das televisões japonesas para o mundo encantado da miudagem norte-americana e do mundo. Mas a história destes desenhos japoneses nem sempre teve esta banda sonora para abertura.
Antes sequer de inspirarem a criação dos Power Rangers, as aventuras no mundo intergaláctico começaram no Japão, em 1975, com o programa "Himitsu Sentai Gorenger" e a franquia "Super Santai" vai terminar após 50 anos de história, confirmou uma fonte próxima à agência de informação japonesa "Kyodo". O último episódio está previsto para 2026.
Ainda sem data oficial, o fim desta série original deve-se às receitas insuficientes de eventos, brinquedos e adaptações cinematográficas perante os custos de produção. Apesar do sucesso nos Estados Unidos da América (EUA) na adaptação "Mighty Morphin Power Rangers" desde 1993, esta série japonesa está a perder popularidade no formato tradicional.
Já com 49 séries no ar, os humanos comuns transformavam-se, em cada episódio, para cenas de luta marcial contra alienígenas. E a adaptação dos EUA serviu como uma porta de entrada para o mundo anime e banda desenhada.
Pelas redes sociais, já se leem mensagens de saudade e agradecimento. Até atores que fizeram parte do elenco descreveram este momento com "desespero", tendo "orgulho em fazer parte da história" da série japonesa.
Porém, os fãs desta série intergeracional dizem acreditar que a perda de financiamento não significa uma despedida. A companhia de entretenimento Toei, proprietária da "Super Santai", ainda não se pronunciou e a emissora televisiva do Japão recusou comentar sobre a possível mudança na programação.
São, por isso, muitas as pessoas que ainda têm esperança e defendem que se tratará de uma pausa para reformular e atualizar a marca.