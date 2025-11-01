Ator Jesse Eisenberg anuncia que vai doar um rim em dezembro

O ator norte-americano Jesse Eisenberg anunciou que vai doar um rim em dezembro, uma decisão que, segundo o próprio, o deixou entusiasmado.

"Vou doar o meu rim daqui a seis semanas. É a sério. Não sei porquê. Vou fazer uma doação altruísta em meados de dezembro. Estou muito entusiasmado por isso", revelou no programa Today, da NBC News.

Eisenberg, que venceu o Óscar de Melhor Ator em 2011 por "The Social Network" ("A Rede Social"), disse que considerou a ideia pela primeira vez há dez anos e chegou a contactar uma organização na altura, mas nunca obteve resposta.

A dádiva altruísta ocorre quando uma pessoa doa um rim a alguém que não conhece e que tem doença renal em fase avançada.

O ator, de 42 anos, discutiu recentemente a possibilidade com um amigo médico, que lhe recomendou que fosse ao NYU Langone Health, em Nova Iorque.

"Fui no dia seguinte, fizeram uma série de exames e agora tenho consulta marcada para meados de dezembro", explicou.

Eisenberg, nomeado para o Óscar de Melhor Argumento Original por "A Real Pain", observou que "é basicamente livre de riscos e muito necessário".

"Acho que as pessoas vão perceber que é uma decisão óbvia se tiverem tempo e vontade", vincou.

A estrela de filmes como "Café Society" (2016) acrescentou que colocou a sua família na sua lista de potenciais beneficiários para que tenham prioridade caso necessite de um transplante de rim.

O seu próximo projeto cinematográfico é "Now You See Me: Now You Don"t" ("Mestres da Ilusão"), que estreia em meados de novembro.

O realizador Ruben Fleischer revive a saga dos ilusionistas com a alma de Robin dos Bosques que, com os seus truques de magia, lutam contra os ricos que acumulam fortunas.