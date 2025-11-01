De séries nacionais a estrelas internacionais. Como foi o dia 2 do Tribeca Lisboa?

01 nov, 2025 - 08:11 • João Malheiro
Edie Falco, Kim Cattrall, Albano Jerónimo, Laura Dutra, José Condessa, Lourenço Ortigão, Júlia Palha foram alguns dos grandes nomes do segundo dia do Tribeca Festival Lisboa que serviu de palco quer para grandes estreias de filmes internacionais, quer para um enfoque para séries nacionais como "Rabo de Peixe" ou "Luva Vermelha: Nova Geração".
O palco "The Chapel", na antiga capela do Convento do Beato exibiu mais três projetos inéditos em solo português: "If I Had Legs I'd Kick You" começou o dia, seguindo-se "Dreams", de Michel Franco. O realizador mexicano falou ao "Watch Party", o podcast de filmes e séries da Renascença, explicando como o filme aborda a vida de imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos da América: "Raras vezes encontram o sonho americano", sublinhou.
O dia no "The Chapel" terminou com a sessão de estreia da série "Sandokan: The Pirate Prince".
Já no outro palco para exibição de cinema, o "The Theater", passaram por lá o documentário "Are We Good", sobre o comediante Marc Maron, "Terra Vil" e a estreia da nova série "Lua Vermelha: Nova Geração". O elenco da nova versão que volta a trazer vampiros para a ficção nacional — desta vez acompanhados por lobisomens e outros seres sobrenaturais - estará num futuro episódio do "Watch Party".
No "Lisboa Stage", também houve espaço para a ficção nacional com um painel dedicado à série "Rabo de Peixe", com Augusto Fraga, criador, e os atores José Condessa, Helena Caldeira, Joaquim de Almeida e Afonso Pimentel.
Antes, já tinham pisado o palco Giancarlo Esposito, Edie Falco e Albano Jerónimo, uma conversa moderada por Tony Gonçalves sobre o tema "The Weight of a Character " ("O Peso de uma Personagem"). De resto, ao "Watch Party", a atriz Edie Falco contou que quer mesmo voltar a encarnar a sua personagem em "Nurse Jackie".
Pelas 17h30, Dee Rees e Welket Bungué pisaram o palco para uma conversa sobre a importância da representativade de diversas identidades numa história. A realizadora Dee Rees desenvolveu melhor este tema ao "Watch Party", referindo como é que a especificidade serve de veículo para "verdades universais".
O "Lisboa Stage" encerrou com uma conversa entre Kim Cattrall e Daniela Ruah, duas atrizes que viajaram o mundo para ter sucesso na área do cinema e da televisão, contando com a moderação do autarca de Lisboa, Carlos Moedas.
No "The Studio", o palco do Tribeca Lisboa dedicado aos podcasts, o "Watch Party" entrevistou o realizador Rúben Alves sobre o seu percurso enquanto filho de emigrantes portugueses em França, o sucesso de "A Gaiola Dourada" e seu novo filme "Santo António". Nas primeiras declarações desde que a longa-metragem foi anunciada, o cineasta deixou no ar que mais estrelas do elenco de "A Gaiola Dourada" vão colaborar em "Santo António", para lá da já anunciada Rita Blanco.
Os podcasts "Quatro à Conversa", "Geração 90", "Filming in Portugal" e "Humor à Primeira Vista" também subiram ao palco esta sexta-feira.
O segundo dia do Tribeca Lisboa ficou, ainda, marcado pela presença de Jane Rosenthal, a cofundadora do evento original, a par de Robert De Niro. Ao "Watch Party", a produtora realçou a importância de dar a voz aos artistas, num momento político desafiante.
O Tribeca Festival Lisboa termina este sábado, com mais um dia recheado de talks, podcasts e estreias. Nos ecrãs do evento vão ser exibidos "The Best You Can", "Além do Horizonte - A Travessia" e "Eleanor The Great", no palco "The Capel". Já no "The Theater", "A Teacher's Gift", "Honeyjoon" e "Match" são os grandes destaques.
