Edie Falco ainda não perdeu a esperança de voltar a Nurse Jackie. "Este ramo pode enlouquecer-te"

Edie Falco é, para muitos, a eterna Carmela Soprano. Para outros, é a enfermeira Jackie Peyton, de Nurse Jackie. Pelo Tribeca Festival Lisboa, esta sexta-feira, era apenas uma atriz, deslumbrada com um país que ainda não domina.

Originalmente de Brooklyn, do outro lado da ponte que liga a Manhattan, Falco confessa conhecer bem Tribeca, um bairro onde viveu "durante quase dez anos". Por Lisboa, e comparando, vê mais diferenças que semelhanças.

"É interessante que não sinto grande diferença. A energia das pessoas, A energia das pessoas, a vontade de contar histórias, de ultrapassar limites, o entusiasmo que sinto na baixa de Nova Iorque quando o festival está a decorrer é a mesma que sinto aqui. Parece-me tudo muito similar", assegura a atriz, que assume adorar o Tribeca porque é um sítio onde se podem ver "filmes que contam histórias diferentes das que vemos num filme da Marvel".

Entre projetos futuros e mergulhos no passado, Edie Falco assumiu, em entrevista ao podcast Watch Party, da Renascença, que há personagens que ainda não está totalmente pronta para abandonar de vez. Uma década depois - e apesar dos rumores de um possível regresso - ainda não sabe se vai voltar a vestir a pele de Nurse Jackie, na série com o mesmo nome. Mesmo assim, ainda não desistiu.

"Ainda estou à espera para saber se sempre vai acontecer [a sequela]. Eu fá-lo-ia de bom grado, porque adoro a série e adorei as pessoas com quem trabalhei nela. Mas, sabes, este ramo pode enlouquecer-se se decidires acreditar seja no que for... mas, definitivamente, gostava de a voltar a interpretar", admite, deixando no ar que, apesar da vontade, "há projetos que se desmoronam a todo o momento".

"Se acontecer, ficarei muito feliz. Se não acontecer... sigo em frente", assegura.

"Interpretei a Carmela durante dez anos. Conheço-a por dentro e por fora"



Outra personagem difícil de esquecer vem também à baila durante a conversa e mergulhamos na saudade - palavra que ainda não aprendeu em português, mas que a ajudaria a explicar o que ainda sente pela "família" ficcional d'Os Sopranos.

"Interpretei a Carmela durante dez anos. Conheço-a por dentro e por fora. Vimo-la feliz, triste, perturbada, brilhante, estúpida. Adoro séries de televisão por esse motivo", reconhece, mas deixa escapar que, mais do que ter saudades de encarnar uma ou outra personagem, sente é "falta das pessoas" com quem convivia ao interpretá-las.

"Tenho saudades do Jim Gandolfini", desabafa, relembrando o seu "marido" Tony Soprano, falecido em 2013. "Tenho saudades dos meus filhos fictícios. Sinto falta desses relacionamentos, que parecem muito reais quando se está a gravar", assume.

E, tal como tantas vezes acontece entre pais e filhos reais, Falco admite já não ter tanto contacto com os atores que deram vida aos seus rebentos nas séries mas que, de vez em quando, recebe "uma chamada ou uma mensagem".

"Também tenho filhos 'a sério' e tenho uma experiência muito semelhante, mas não vou contar isso aos meus filhos de verdade", brinca.

"A Jamie Lynn Sigler, que fazia de Meadow [Soprano] agora tem dois filhos, é incrível. Sou uma espécie de avó", remata, com orgulho.