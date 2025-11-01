José Condessa aventura-se pela primeira vez na criação de projeto de ficção

José Condessa confessou, ao podcast Watch Party, da Renascença, que está a dar os primeiros passos na criação de um projeto que irá levar ao ecrã uma história relacionada com futebol. Depois de ter deixado escapar - em entrevista com Augusto Fraga - que poderia dar uns toques na bola num projeto futuro, José Condessa volta a dar mais novidades sobre o assunto, garantindo que a ideia está agora a ser escrita. Com poucos detalhes, assumiu que a produção vai juntar duas das suas grandes paixões: a representação e o futebol.

"Ainda não se pode dizer bem o que é, mas é uma extensão daquilo que eu gostaria muito de fazer", começa por adiantar o ator, que volta a contar com Augusto Fraga neste novo salto de fé. "É a minha primeira aventura numa criação de um projeto. Sou eu que estou a criá-lo com o Augusto, a pensá-lo como diretor executivo, se tudo correr bem", acrescenta, garantindo que o projeto, seja ele qual for, será de "ficção".

Sem adiantar mais pormenores, Condessa focou-se antes no presente, aproveitando a estreia de "Honeyjoon" em pleno Tribeca Festival Lisboa, para voltar a falar dos Açores, onde se passa Rabo de Peixe, mas também este novo filme. "Já estou quase a pensar em mudar a morada. A ilha tem sido... é o que digo e volto a repetir: eu considero a ilha mágica", admite o ator, que se confessa um apaixonado pelas "pessoas, as gentes e as histórias" de uma ilha que, considera, "tem uma energia muito bonita, o que é cativante".

"Honeyjoon" é um projeto internacional - apesar de ser filmado no arquipélago - mas não foi isso que o levou a aceitar a proposta de dar vida a mais esta personagem. "Eu não escolho [papéis] por ser algo nacional ou internacional. Eu vou pela qualidade do projeto, da personagem e daquilo que eu gostaria de me desafiar, para não ficar confortável", explica. Aliás, Condessa faz mesmo questão de dizer que não participa da narrativa de que "tudo que é feito lá fora é bom e que tudo o que é feito cá é mau".

"Felizmente, o mundo já está com menos fronteiras e isso permite-nos - que é uma ambição minha - , trabalhar cada vez em mais sítios, com mais pessoas, porque acho que é assim que crescemos como atores: é na troca humana, na pessoa nova que conheces, no realizador novo, no diretor de fotografia novo que traz uma forma diferente de pensar a luz", defende. "Tu cresces como ator, como pessoa também", diz, sendo isso que o prende à carreira que escolheu.

"Acho que ser ator é muito bonito porque tu cresces como ser humano. Tu pões-te nos sapatos de pessoas que tu, se calhar, nunca podias se tivesses uma vida diferente. E acho que me torno a melhor pessoa por isso", remata.