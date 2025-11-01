Kim Cattrall tornou-se produtora "por necessidade". "Via papeis e não conseguia chegar até eles"

Kim Cattrall recusa-se a viver presa ao passado. A atriz certamente nunca vai conseguir escapar aos anos em que interpretou Samantha, no Sexo e a Cidade, mas faz questão de provar que é muito mais do que isso.

Em conversa exclusiva com o podcast Watch Party, da Renascença, Cattrall admite que se tornou produtora "por necessidade". "Via sempre papéis que queria interpretar e não conseguia chegar até eles. Havia muitas outras opções pelo caminho", esclarece. Agora, e assim, consegue escolher com quem trabalha e "atuar melhor", rodeada de uma equipa que "complementa e apoia" o seu trabalho.

"É enriquecedor ter algum controlo. Acho que nunca se pode realmente ter o controlo, mas pode-se ter mais voz", defende. "Vejo filmes desde que tinha cinco ou seis anos. Vi o Feiticeiro de Oz com a Judy Garland e aqueles cenários incríveis. É um caso de amor. Mas depois pensas: espera lá... eu posso criar o meu próprio pequeno Oz no set. Isso é realmente entusiasmante", assegura.

Apesar disso, não abdica de continuar a ser atriz, até porque é com as personagens que interpreta que aprende "a ser mais empática e a ouvir mais".

"Não sabemos o que o outro está a passar. Assim, aprendi ao longo de muitos anos que devo chegar e tentar ser o mais aberta possível à personagem e às suas circunstâncias", diz. E explica o seu processo: "No início, não sei nada. Começo do zero e construo uma personagem. E aprendo. A minha formação foi muito virada para a investigação", adianta.

"Se fosse fazer um filme cá em Portugal", acrescenta, "gostava de conhecer a história, andar pelas ruas, comer a comida, usar as roupas. Gostaria de absorver o máximo possível deste mundo para o poder compreender. Assim poderia cria uma personagem melhor e dar às pessoas uma perspectiva sobre o que está a experienciar".

Desta forma, a personagem cresce consigo e ela com a personagem, num resultado que dificilmente pode ser replicado noutra era ou noutro cenário, salienta. E dá um exemplo concreto: "Interpretar uma personagem como a Samantha Jones em Nova Iorque é muito mais fácil do que em Newark, Nova Jérsia. Ou mesmo em Portugal. Seria uma personagem completamente diferente. Totalmente diferente", repete.