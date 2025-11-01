Ouvir


Pesa 101 quilos e vale 8 milhões de euros. Retrete de ouro (funcional) vai a leilão

01 nov, 2025 - 11:23 • Lusa

A escultura ficará numa casa de banho, explica a leiloeira, e os visitantes poderão vê-la de perto, mas não poderão utilizá-la.

Uma retrete de ouro transformada numa obra de arte, avaliada em cerca de oito milhões de euros, será leiloada no dia 18 de novembro, nos Estados Unidos (EUA), anunciou a leiloeira Sotheby"s na sexta-feira.

A leiloeira descreveu a escultura de ouro maciço de 18 quilates como um "comentário penetrante sobre a colisão entre a produção artística e o valor da mercadoria (produto que pode ser comprado e vendido no mercado)".

Da autoria de Maurizio Cattelan, e intitulada de América, a obra é também uma retrete funcional e pesa 101 quilos. A escultura, criada em 2016, estará em exposição na sede da Sotheby"s em Nova Iorque, o Edifício Breuer, a partir de 08 de novembro.

Cattelan é também conhecido pela obra Comedian: uma banana real colada com fita adesiva numa parede e que também já passou pela leiloeira. Sobre o artista, o responsável pela escultura da Sotheby"s em Nova Iorque, David Galperin, considerou-o "o provocador por excelência do mundo da arte".

Quanto a América, a escultura ficará numa casa de banho, explicou a leiloeira, e os visitantes poderão vê-la de perto, mas não poderão utilizá-la.

Já o artista, citado pela Associated Press, disse que América é uma sátira à riqueza excessiva: "Não importa o que se come, um almoço de 200 dólares (cerca de 173 euros) ou um cachorro-quente de 2 dólares (cerca de um euro), os resultados são os mesmos, em termos de casa de banho."

Sanita em ouro roubada em Inglaterra

A obra de arte do artista italiano Maurizio Cattel(...)

