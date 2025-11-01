Pesa 101 quilos e vale 8 milhões de euros. Retrete de ouro (funcional) vai a leilão

A leiloeira descreveu a escultura de ouro maciço de 18 quilates como um "comentário penetrante sobre a colisão entre a produção artística e o valor da mercadoria (produto que pode ser comprado e vendido no mercado)".

Uma retrete de ouro transformada numa obra de arte, avaliada em cerca de oito milhões de euros, será leiloada no dia 18 de novembro, nos Estados Unidos (EUA), anunciou a leiloeira Sotheby"s na sexta-feira.

Da autoria de Maurizio Cattelan, e intitulada de América, a obra é também uma retrete funcional e pesa 101 quilos. A escultura, criada em 2016, estará em exposição na sede da Sotheby"s em Nova Iorque, o Edifício Breuer, a partir de 08 de novembro.

Cattelan é também conhecido pela obra Comedian: uma banana real colada com fita adesiva numa parede e que também já passou pela leiloeira. Sobre o artista, o responsável pela escultura da Sotheby"s em Nova Iorque, David Galperin, considerou-o "o provocador por excelência do mundo da arte".

Quanto a América, a escultura ficará numa casa de banho, explicou a leiloeira, e os visitantes poderão vê-la de perto, mas não poderão utilizá-la.

Já o artista, citado pela Associated Press, disse que América é uma sátira à riqueza excessiva: "Não importa o que se come, um almoço de 200 dólares (cerca de 173 euros) ou um cachorro-quente de 2 dólares (cerca de um euro), os resultados são os mesmos, em termos de casa de banho."