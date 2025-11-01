Realizadora de "Honeyjoon" apaixonou-se pela magia dos Açores

Foi a título pessoal que Lilian T. Mehrel se deslocou pela primeira vez ao Arquipélago dos Açores, mas depois da sua visita, sabia que tinha de voltar para gravar um filme. Desse desejo saiu "Honeyjoon", uma comédia romântica que se estreou este sábado em Portugal, no último dia do Tribeca Festival Lisboa.

"Honeyjoon" é uma comédia romântica sobre uma mãe e uma filha que viajam para os Açores, em luto. No entanto, acabam por encontrar o amor, quando conhecem o seu guia turístico, interpretado por José Condessa.

Numa conversa exclusiva com o "Watch Party", podcast de filmes e séries da Renascença, a cineasta explica que, quando esteve nos Açores, "houve algo mágico em estar numa ilha no meio do Oceano Atlântico e encontrar uma conexão inesperada às pessoas, sentir-se em casa, na beleza da Natureza".

"Lembra-nos que também somos parte da Natureza e que, mesmo que estegemos a lidar com a perda, há pessoas que se preocupam. Fazemos parte do mundo, o oceano será o mesmo oceano, quer estejas alegre ou a sofrer, mas há algum conforto em sentires que fazes parte do mundo e estás vivo", expressa.