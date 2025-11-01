Ouvir
Tribeca Festival Lisboa

Realizadora de "Honeyjoon" apaixonou-se pela magia dos Açores

01 nov, 2025 - 20:05 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo

Lilian T. Mehrel conta como uma viagem levou-a a querer filmar em Portugal. Longa-metragem que conta com José Condessa no elenco estreou-se este sábado no Tribeca Lisboa.

Foi a título pessoal que Lilian T. Mehrel se deslocou pela primeira vez ao Arquipélago dos Açores, mas depois da sua visita, sabia que tinha de voltar para gravar um filme. Desse desejo saiu "Honeyjoon", uma comédia romântica que se estreou este sábado em Portugal, no último dia do Tribeca Festival Lisboa.

"Honeyjoon" é uma comédia romântica sobre uma mãe e uma filha que viajam para os Açores, em luto. No entanto, acabam por encontrar o amor, quando conhecem o seu guia turístico, interpretado por José Condessa.

Numa conversa exclusiva com o "Watch Party", podcast de filmes e séries da Renascença, a cineasta explica que, quando esteve nos Açores, "houve algo mágico em estar numa ilha no meio do Oceano Atlântico e encontrar uma conexão inesperada às pessoas, sentir-se em casa, na beleza da Natureza".

"Lembra-nos que também somos parte da Natureza e que, mesmo que estegemos a lidar com a perda, há pessoas que se preocupam. Fazemos parte do mundo, o oceano será o mesmo oceano, quer estejas alegre ou a sofrer, mas há algum conforto em sentires que fazes parte do mundo e estás vivo", expressa.

José Condessa em Nova Iorque para estrear o seu novo filme "Honeyjoon"

Watch Party

José Condessa em Nova Iorque para estrear o seu novo filme "Honeyjoon"

Ouçam na íntegra a entrevista de José Condessa ao (...)

Lilian T. Mehrel recebeu um milhão de dólares (866.800 euros) do Tribeca, em 2024, para realizar "Honeyjoon", em Portugal. Uma quantia que é também "uma honra e um privilégio" pela qual sempre esperou para poder contar as suas histórias.

Um ano depois, está em Portugal, no Tribeca Lisboa, para apresentar o filme ao público pela primeira vez. Para a realizadora, é um sinal de que "os sonhos tornam-se realidade e que ha´mesmo pessoas que querem ouvir as nossas histórias".

"Mal posso esperar para a partilhar com Lisboa", disse, momentos antes da sessão das 17h30 de "Honeyjoon", no palco "The Theater".

Um filme que é também a primeira longa-metragem desta cineasta, o que lhe trouxe muitos desafios. Não obstante, a verdade é que Lilian T. Mehrel sente que, no final da rodagem, "ganhou mais confiança no seu papel enquanto realizadora".

"É difícil, mas tens de confiar em ti próprio. Trabalhas com muitas pessoas e tens de comunicar na tua visão. Tens de saber qual é a tua visão", acrescenta.

