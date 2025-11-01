Ruben Alves sobre o seu novo filme: é preciso "ter cuidado para não esquecer a tradição"

01 nov, 2025 - 08:23 • Inês Braga Sampaio , João Malheiro , Daniela Espírito Santo
Ruben Alves conta que o novo projeto "Santo António", com estreia marcada para 2026, vai ser um filme "sobre ter cuidado para não esquecer a nossa tradição e a nossa identidade". Numa conversa em palco, num "Watch Party" especial gravado ao vivo no Tribeca Festival Lisboa, o cineasta falou, em exclusivo, sobre a nova longa-metragem, anunciada há poucos dias.
O realizador está, atualmente, a rodar o filme, por Lisboa, na sua primeira produção de ficção inteiramente portuguesa. "Santo António" conta com Rita Blanco e Joaquim Monchique no elenco, mas Ruben Alves deixou no ar a ideia de que mais atores que já colaboraram consigo em "A Gaiola Dourada" também podem fazer parte do novo projeto.
Cinema
"Lua Vermelha: Nova Geração" estreou-se numa sessã(...)
Depois de passar pelos cinemas, será a primeira longa-metragem portuguesa de sempre a estrear-se no serviço de streaming Disney+. Uma oportunidade que o cineasta vê com bons olhos "porque uma comédia romântica bate bem com o universo" da empresa norte-americana.
No episódio especial do "Watch Party", que será lançado em breve, Ruben Alves refletiu sobre o início da sua carreira, a vida como filho de emigrantes portugueses em Paris e a importância da autenticidade da cultura francesa e do sangue português em todos os seus projetos.
O Tribeca Festival Lisboa decorre até sábado. Esta sexta-feira, estiveram em destaque séries nacionais e várias estrelas internacionais.