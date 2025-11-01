Ouvir
Telescópio deteta "morcego assustador" no espaço, mesmo "a tempo do Halloween"

01 nov, 2025 - 12:03 • Lusa

A nuvem de gás e poeira, nomeada de RCW 94/95, está localizada a cerca de 10.000 anos-luz de distância, e tem um tamanho equivalente a quatro luas cheias.

A+ / A-

O observatório Very Large Telescope (VLT), no Chile, captou uma grande nuvem de gás e poeira cósmica que parece um morcego, informou o Observatório Europeu do Sul (sigla em inglês, ESO) na sexta-feira, em comunicado.

"Um morcego assustador foi avistado a sobrevoar a zona do Paranal do Observatório Europeu do Sul (ESO), no Chile, mesmo a tempo do Halloween. Graças ao seu amplo campo de visão, o Telescópio de Rastreio do VLT (VST) conseguiu captar esta grande nuvem de gás e poeira cósmica, cuja aparência fascinante faz lembrar a silhueta de um morcego", informou o ESO.

A nuvem de gás e poeira, nomeada de RCW 94/95, está localizada a cerca de 10.000 anos-luz de distância, segundo o comunicado, voa entre as constelações austrais de Circinus e Norma, e tem um tamanho equivalente a quatro luas cheias. Segundo o ESO, parece estar a procurar um ponto luminoso acima dela, "como se procurasse alimento".

Ainda de acordo com o comunicado, nascem estrelas na nuvem de gás e poeira. E estas libertam energia para os átomos de hidrogénio ao seu redor, "fazendo-os brilhar com o tom intenso de vermelho" que se vê na imagem captada, referiu o ESO.

Os filamentos (estruturas) escuros da nebulosa (nuvem de gás e poeira) parecem o esqueleto de um morcego, segundo o observatório.

As estruturas são acumulações de gás, mais frias e densas do que o ambiente ao seu redor, com grãos de poeira a bloquear a luz visível das estrelas atrás dos filamentos.

As nuvens RCW 94 e a RCW 95 da nebulosa representam a asa direita do "morcego" e o corpo da figura, enquanto que as outras partes do "morcego" ainda não têm um nome oficial.

A nuvem foi captada com o VST, um telescópio que pertence ao Instituto Nacional de Astrofísica de Itália, localizado no Observatório Paranal do ESO, no Deserto do Atacama, Chile.

O ESO, que surgiu em 1962,contrói e opera observatórios, sendo que é constituído por 16 Estados-Membros (Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, França, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido), para além do Chile, país anfitrião, e da Austrália como Parceiro Estratégico.

