Museu do Abade de Baçal reabre mais atual e acessível

02 nov, 2025 - 17:48 • Olímpia Mairos
O Museu do Abade de Baçal, cuja origem remonta aos primeiros anos da República — através do decreto de 13 de novembro de 1915 —, reabre agora as suas portas ao público, celebrando 110 anos de existência.
Encerrado durante nove meses para obras de requalificação e conservação, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), o Museu volta a receber visitantes a partir de 14 de novembro, com um programa comemorativo de três dias de celebrações e entrada gratuita.
A intervenção, que representou um investimento de cerca de meio milhão de euros, reafirma o compromisso público com a valorização do património cultural, assegurando melhorias significativas nas condições de acessibilidade, conservação, climatização e iluminação. A instalação de um sistema Wi-Fi em todo o espaço museológico abre também caminho à introdução de tecnologias digitais interativas na experiência dos visitantes.
A nova exposição do Museu do Abade de Baçal (MAB) apresenta múltiplas novidades, resultantes do enriquecimento dos conteúdos expositivos e da criação de novas narrativas sobre as suas coleções. O investimento na informação disponibilizada ao público reforça a missão educativa e cultural do museu.
O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) associa-se às celebrações, apresentando em Bragança, pela primeira vez, a exposição “Olhar Portugal”, composta por peças excecionais das suas coleções. A mostra inclui obras de pintura, escultura, têxteis e ourivesaria, representativas dos mais relevantes períodos e movimentos artísticos nacionais, num percurso que se estende do século XII ao século XIX.
Assim, o Museu do Abade de Baçal reabre mais moderno, inclusivo e acessível, mantendo intacta a sua essência enquanto espaço de memória, cultura e identidade coletiva. Reforça, deste modo, a sua missão de preservar, estudar e divulgar um património único, que pertence a todos.
A exposição de longa duração apresenta conteúdos atualizados e uma mostra mais rica e diversificada. Foram integrados novos objetos em todas as salas, incluindo peças restauradas e obras em depósito, e renovadas integralmente três salas — entre as quais a dedicada ao próprio Abade de Baçal, agora com objetos pessoais, documentos e um filme inédito que assinala o seu 70.º aniversário.
A exposição de artes decorativas e mobiliário foi igualmente reformulada, e a sala de pintura e escultura dos séculos XIX e XX ganhou nova vida, com obras de artistas como Silva Porto, Henrique Pousão, Teixeira Lopes e Leopoldo de Almeida, entre outros, bem como peças provenientes do Museu Nacional Soares dos Reis.
Para melhorar a experiência do visitante, foram criados novos textos explicativos em linguagem acessível, bem como conteúdos áudio e em Língua Gestual Portuguesa, disponíveis através de QR Codes, em parceria com o projeto “AcessIPBilidade”.
A renovação inclui ainda uma loja modernizada, com novidades e produtos de merchandising exclusivo, reforçando a ligação entre o público e o património que o museu preserva e partilha.