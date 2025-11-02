Museu do Abade de Baçal reabre mais atual e acessível

O Museu do Abade de Baçal, cuja origem remonta aos primeiros anos da República — através do decreto de 13 de novembro de 1915 —, reabre agora as suas portas ao público, celebrando 110 anos de existência.

Encerrado durante nove meses para obras de requalificação e conservação, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), o Museu volta a receber visitantes a partir de 14 de novembro, com um programa comemorativo de três dias de celebrações e entrada gratuita.

A intervenção, que representou um investimento de cerca de meio milhão de euros, reafirma o compromisso público com a valorização do património cultural, assegurando melhorias significativas nas condições de acessibilidade, conservação, climatização e iluminação. A instalação de um sistema Wi-Fi em todo o espaço museológico abre também caminho à introdução de tecnologias digitais interativas na experiência dos visitantes.

A nova exposição do Museu do Abade de Baçal (MAB) apresenta múltiplas novidades, resultantes do enriquecimento dos conteúdos expositivos e da criação de novas narrativas sobre as suas coleções. O investimento na informação disponibilizada ao público reforça a missão educativa e cultural do museu.

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) associa-se às celebrações, apresentando em Bragança, pela primeira vez, a exposição “Olhar Portugal”, composta por peças excecionais das suas coleções. A mostra inclui obras de pintura, escultura, têxteis e ourivesaria, representativas dos mais relevantes períodos e movimentos artísticos nacionais, num percurso que se estende do século XII ao século XIX.

Assim, o Museu do Abade de Baçal reabre mais moderno, inclusivo e acessível, mantendo intacta a sua essência enquanto espaço de memória, cultura e identidade coletiva. Reforça, deste modo, a sua missão de preservar, estudar e divulgar um património único, que pertence a todos.